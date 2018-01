Partidul Democrat se distanțează de afirmațiile președintelui de onoare, Dumitru Diacov, făcute aseară la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Întrebat dacă formațiunea susține opiniile exprimate de Diacov despre curentul unionist promovat de Traian Băsescu, purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari, ne-a declarat ”Afirmațiile făcute ieri de domnul Diacov referitoare la Traian Băsescu, reprezintă o opinie, care nu a fost discutată în cadrul ședințelor PDM”. Gămurari a avut aceeași reacție și atunci când l-am întrebat despre afirmațiile lui Diacov potrivit cărora PD este gata să facă alianțe post-electorale cu toate forțele politice care vor ajunge în Parlament.

ppDeclarațiile lui Diacov, despre promovarea unionismului de către Traian Băsescu au fost următoarele: „Nu pedepsit, dar așa, simbolic pedepsit. Lucrul ăsta nu se face nicăieri. Ia să mă duc eu în România să fac declarații de acest tip. Ce-ar spune prietenii noștri de la București? Măi tâmpitule, du-te acasă și fă declarații. [....] Nu țările mari sunt țări bogate. Cele mai prospere sunt țări din Europa sunt țările mici. Sunt mai ușor de dirijat, sunt mai compacte. Noi am avut o perioadă în care iată, iată, s-ar părea. Nu cred că România are nevoie de o Moldovă flâmândă, instabilă, nemulțumită. Cred că România, și lucrul ăsta îl spun în cunoștință de cauză, am vorbit cu foarte mulți oameni importanți din România, care nu vorbesc despre Unire, dar vorbesc de un vecin care se poate autoguverna, care asigură stabilitatea, creșterea economică. De asta are nevoie România, de o Moldovă prosperă. [...] Dar Băsescu și-a terminat cariera în România, a pus pe brânci tot politicul român, uitați-vă câtă ceartă și ură. Cine a semănat-o, nu Băsescu? Credeți că domnul Șalaru sau Ana Guțu nu-s în stare să promoveze o idee sau alta, sau alți politicieni? De ce se folosește de această imagine a României, de fapt, nu a lui personală, și vine aici și face agitație?”

Declarațiile lui Diacov despre alianțele post-electorale: „Personal, nu am nimic cu niciun partid. Poftim, veniți să discutăm. Sunt 2-3 partide care vor putea lua voturi pe circumscripții: PD și încă două, restul nu vor putea lua. PD va fi în orice condiții la guvernare. Cu 15%, și cu 12% tot am fost la guvernare. N-avem nicio problemă să discutăm cu oricine”.

Întrebat dacă vede o coaliție cu Partidul Socialiștilor, președintele de onoare al PD nu a vrut să răspundă la întrebare „Înaintea oricăror alegeri în R. Moldova, jurnaliștii pun întrebarea asta. Eu nu răspund la întrebarea asta”, a spus Diacov. „După alegeri, partidele se așează și discută. PD va fi pilon de guvernare și va discuta cu toți cei prezenți în Parlament”.

Amintim că fruntașii PDM au declarat în repetate rânduri că vor face alianțe post electorale doar cu partidele pro-europene.