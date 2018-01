Noul ministru al ministerului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a fost prezentat astăzi echipei ministeriale de premierul Pavel Filip.

Filip a precizat că este în relații de prietenie mai vechi cu fostul prim-ministru Gaburici și îl știe ca un manager eficient care a demonstrat acest lucru prin activitatea sa. Totodată Filip a ținut să aducă mulțumiri fostului ministru Octavian Calmâc pentru munca depusă în cadrul MEI.

„Am avut doi ani de activitate fructuoasă: 2016 – an complicat, 2017 – an în care am răsuflat mai ușor și am reușit să pornim unele reforme importante, iar 2018 este ultimul an de mandat al acestui Guvern, de aceea viteza cu care trebuie să ne mișcăm va fi una mult mai mare, astfel încât să reușim să realizăm agenda reformelor pe care o avem în față. MEI este un minister-cheie în tot ce ține de realizarea agendei de reforme. Haideți să încercăm și în 2018 să activăm departe de politic, ca la sfârșit de an cu toții împreună să ne mândrim de lucrurile pe care le-am făcut. Aduc mulțumiri lui Octavian Calmâc, pentru că a muncit într-o perioadă destul de dificilă pentru RM”, a precizat Filip.