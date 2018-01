Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a semnat, acum câteva minute, decretele de numire a noilor membri în Guvernul Filip. Miniștrii desemnați depun jurământul de învestire.

Cabinetul de miniștri va avea cel puțin 6 nume noi care vor veni din afara politicului, vrându-se un Guvern preponderent tehnocrat.

„Nu va fi un an simplu pentru că este un an electoral. Îmi exprim încrederea că veți munci eficient pe parcursul acestui an. Această nouă formulă guvernamentală cu care începem 2018 se va încadra în dimensiunea tehnocrată. Vă doresc succes și vreau ca la sfârșit de an să spunem cetățenilor R. Moldova că am făcut tot posibilul pentru a face viața lor mai bună”, a declarat premierul Pavel Filip.

„Guvernul a reușit să pună bazele economice și să aducă progres. fiecare dintre voi aveți nivelul suficient de profesionalism și de eficiență pentru a face față provocărilor. Anul 2018 este un an electoral dar trebuie să faceți tot posibilul ca să cetățenii să simtă o viață mai bună. Demnitarii trebuie să simtă că au obligațiunea de a respecta legea și sunt sigur că demnitarii și funcționarii se vor baza pe profesionalism. Dumnezeu să ne ajute ca astăzi să aducem un nou început pentru R. Moldova”, a declarat președintele Parlamentului Andrian Candu.