Igor Dodon a comentat decizia Curții Constituționale de a-i suspenda atribuțiile de numire a noilor miniștri. Potrivit șefului statului, CCM „a devenit ostatică propriilor decizii neinspirate”, iar membrii CC joacă așa cum le dictează guvernarea.

Dodon și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu deciza CCM într-o postrare pe pagina sa de Facebook.

Dodon susține că miniștrii propuși intră în Guvern pe ușa din spate, iar prin această decizie, CC a trecut definitiv în zona gri a democrației.

„Curtea și-a reconfirmat imaginea de instrument politic docil, nu de organ constituțional. Este o cădere dezonorantă și regretabilă pentru un stat care se vrea democrat. Cît privește poziția mea, am decis să nu cedez, decît să explic apoi ani de zile de ce am numit în funcție o garnitură de miniștri compromiși. Iar partea bună în toată această chestiune este că guvernarea se compromite din nou în ochii cetățenilor. Ceea ce o va dezavantaja mult în acest an electoral”, a mai adăugat Dodon.