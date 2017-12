Vădit tulburat că Guvernul Filip le-a sărit bălţenilor în ajutor să combată "criza deşeurilor", Usatîi s-a decis să şi-o facă cu propria mână. El a cerut Consiliului municipal al "capitalei nordului" - unde Partidul Nostru deţine majoritatea - să iniţieze un referendum privind propria demitere. Primarul care va intra probabil în istoria administraţiei publice locale ca autor al ineditei metode de conducere prin Skype speră astfel să pună capăt "tuturor speculaţiior" menite, în opinia sa, să-l denigreze.

„Stimați bălțeni, dacă voi decideți că eu trebuie să plec, o spuneți la referendum și am închis întrebarea. Vă spun încă o dată: 50% plus un vot și eu vă dau cuvântul că plec. Nu mă voi ține de scaun. Dar nu voi avea remușcări că nu am încercat să rezolv asta”, a declarat el în cadrul unei postări video pe pagina sa de Facebook.

Potrivit Codului Electoral, referendumul privind revocarea din funcţie a primarului poate fi iniţiat cu votul a 2/3 din consilieri.

----Amintim că Guvernul a dispus acordarea ajutorului necesar locuitorilor oraşului, dar şi pentru sprijinirea Primăriei Bălţi în acțiunile de transportare a cantităților mari de deșeuri menajere acumulate în ultimele zile. În acest sens, premierul Pavel Filip a cerut implicarea mai multor instituții, solicitând inclusiv sprijin logistic din partea Primăriei Chişinău, astfel încât, în cel mult 3 zile, municipiul Bălți sa fie curăţat, iar locuitorii să poată întâmpina noul an cum se cuvine.