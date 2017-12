(UPDATE 15.36): În legătură cu refuzul repetat al președintelui Igor Dodon de a numi noii membri ai Guvernului, deputații democrați Sergiu Sîrbu și Corneliu Padnevici au depus o sesizare la Curtea Constituțională.

„Am adus un cadou de la Moș Crăciun pentru domnul președinte de țară... Vă anunțăm că în numele majorității membrilor Comisiei juridice a Parlamentului, am înregistrat la Curtea Constituțională sesizarea prin care am solicitat Înaltei Curți să soluționeze acest blocaj instituțional, generat de refuzul deliberat a președintelui țării de a numi repetat unii membri ai Guvernului. Păcat că intrăm într-un nou an cu un astfel de blocaj și, pentru a evita această situație neplăcută, am solicitat Înaltei Curți să constate circumstanțele care justifică instituirea interimatului funcției de președinte al țării, care va trebui să numească membrii Guvernului și să-i investească în funcție”, a declarat Sîrbu.

Deputatul a precizat că a solicitat examinarea sesizării în regim de urgență: „Sperăm, poate chiar până la Crăciunul pe stil vechi, să avem deja un Guvern absolut funcțional”.

Știrea inițială: Deputații PDM depun în aceste momente o sesizare la Curtea Constituțională în legătură cu refuzul repetat al președintelui Igor Dodon privind numirea mai multor membri ai Guvernului.

Potrivit surselor Deschide.MD, PDM solicită Înaltei Curți suspendarea atribuțiilor lui Igor Dodon privind numirea unor miniștri, această prerogativă urmând să-i revină speakerului Parlamentului, Andrian Candu.

Amintim că, la mijlocul lunii octombrie, Curtea Constituțională a statuat că președintele Republicii Moldova are dreptul să verifice dacă un candidat propus de primul-ministru corespunde pentru o funcție, însă nu are drept de veto față de propunerea premierului.

Refuzul deliberat al președintelui țării de a-și îndeplini obligația constituțională de numire a propunerii repetate a prim-ministrului constituie o încălcare gravă a obligațiilor sale constituționale și poate fi considerată o situație în care președintele este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile. Drept urmare, interimatul în astfel de situații este asigurat de președintele Parlamentului sau de prim-ministru.

De precizat că pe această cale, la sfârșitul lunii octombrie a fost numit în funcție ministrul Apărării, Eugen Sturza. Decretul de numire a fost semnat atunci de Andrian Candu, după ce Curtea Constituțională a suspendat atribuțiile lui Igor Dodon.