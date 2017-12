Președintele Igor Dodon a respins în mod repetat candidaturile la funcțiile de miniștri și vicepremieri, înaintate de Guvernul Filip. El a declarat că nu intenţionează să cedeze.

„Să fie foarte clar pentru cei din majoritatea parlamentară și Guvern, eu nu am de gând să cedez în această situație. Nu voi accepta și sunt sigur că toți cei care susțin președintele Republicii Moldova nu vor accepta astfel de miniștri. Argumentul meu principal rămâne neschimbat: Majoritatea candidaților propuși au demonstrat inconsecvență, lipsă de profesionalism și oportunism regretabil în funcțiile și activitățile desfășurate anterior. Inclusiv, unii dintre ei au fost implicați, direct sau indirect, în frauda bancară. Consider că prin aceste candidaturi Guvernul nu va fi depolitizat, ci, din contra, se va produce o reactivare a unor foști actori politici. Iar înaintarea lor are o miză politică evidentă, pentru a mulțumi algoritmul parlamentar. Dacă există și o miză preelectorală, e în zadar, fiindcă nimic nu va salva acest Guvern de la înlăturare după alegerile parlamentare din 2018”, a scris Dodon.

Amintim că Biroul politic al PDM a adoptat schimbări în componența Guvernului. S-a propus numirea a șase persoane noi care vor veni din afara politicului, vrându-se un Guvern preponderent tehnocrat.

Iată lista noilor funcționari guvernamentali:

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale - Svetlana Cebotari, actualmente director la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui;

Ministerul Justiției - Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale;

Vicepremier pentru Integrare Europeană - Iurie Leancă, fostul premierul, actulmente vicepreședinte al Parlamentului;

Ministerul Economiei - Chiril Gaburici, fost prim-ministru;

Vicepremier pentru Reintegrare - Cristina Lesnic, șef al Secției integrare europeană a Direcției cooperare internațională și integrare europeană a MAI;

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului - Liviu Volconovici, rector la Universitatea Agrară;

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene - Tudor Ulianovschi, ambasador la Geneva.

Președintele Igor Dodon a semnat joi, 21 decembrie, decretele de demisie a demnitarilor, însă a refuzat să numească persoanele propuse de Guvern. Șeful statului și-a argumentat decizia prin faptul că majoritatea candidaților propuși au demonstrat inconsecvență, lipsă de profesionalism și oportunism regretabil în funcțiile și activitățile desfășurate anterior.

Ulterior, Pavel Filip a înaintat repetat aceeaşi listă de persoane pentru funcţiile de vicepremieri şi miniștri.