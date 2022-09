Asociația „Forța Fermierilor” anunță că, deși agricultorii sunt nemulțumiși de activitatea Guvernului, aceștia nu vor participa la protestul din 18 septembrie organizat de Partidul „ȘOR”. Directorul executiv al asociației, Alexandru Slusari, a declarat că pe parcursul acestei săptămâni au avut loc mai multe racola fermierii pentru participare la protest, însă aceștia au refuzat.

La fel, președintele asociației a venit cu un îndemn către cetățeni să nu participe la evenimentul din 18 septembrie.

„În calitate de cetățean responsabil, îndemn pe toți oameni să rămănă duminică acasă. Nu-mi place multe lucruri, care face actuală guvernare. Am spus și am scris nu odată despre gafele puterii și miniștrii incompetenți. Am obosit să vorbesc despre comunicarea proastă cu societate, necesetatea schimbării cursului economic și remanieri guvernamentale, care întărzie nepermis de mult. Dar, categoric nu voi accepta ca alternativa acestei guvernări revanșa grupărilor politico-criminale, chiar dacă ele s-au renăscut și s-au unit, având un sol fertil al greșelelor enorme ale puterii. Este evident că protest de duminică este organizat de un fugar criminal, care a furat din greu și a însărăcit populația Moldovei mulți ani și acum șede bine mersi la vila lui luxoasă. Momentan el a intrat în cărdășie cu alți escroci din Londra, care deja fac «guvernul din umbră». Cea mai bună umbră este în pușcărie, domnule Cavcaliuc! Nu departe geografic de Șor este amplasat și fostul lui stăpăn Plahotniuc, care mai controlează parțial justiția, reformată foarte greu și încet. Campaniei criminalelor se alăture și «vojdiul» Dodon, care, probabil, prima dată în 25 de ani a mers cu troleibusul pentru PR ieftin. A înțeles că armata rusă nu vine să-l elibereze și acum el cheamă la consolidarea tuturor forțelor antiguvernamentale, ceea ce se traduce ca consolidarea tuturor grupărilor oligarhice în vederea destabilizării situației. Apropo, acest îndemn al lui Dodon nu este susținut nici măcar de Partidul Socialiștilor”, scrie el.