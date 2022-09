Prim-ministrul Natalia Gavrilița, alături de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, și ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a participat, astăzi, la evenimentul de deschidere a târgului agricol „Satul Meu”. În cadrul iarmarocului, producătorii agricoli din Republica Moldova vor avea la dispoziție o suprafață de 6000 de metri pătrați pentru a-și expune roadele.

Potrivit prim-ministrului, inițiativa vine să scurteze drumul dintre consumatori și producătorii locali, dar și să promoveze produsele agricole moldovenești.

De asemenea, Natalia Gavrilița a menționat că domeniul agricol a beneficiat de cel mai mare suport bugetar în acest an, iar Guvernul va continua să sprijine dezvoltarea ramurii.

„Guvernul a crescut în acest an fondul de subvenționare pentru agricultură de la 1 miliard de lei la 1,7 miliarde de lei. Acești bani au mers la mii de producători, care au putut să investească în tehnologii și proiecte noi, care au primit subvenție pentru accizul la motorină, care au simplificat pentru mulți agricultori contractarea unui credit sau asigurarea în agricultură - un domeniu în care suntem cu toți interesați să se dezvolte. Tot în acest an am reușit să obținem creșterea cotelor de export în Uniunea Europeană la o serie de produse agricole și liberalizarea transportului rutier cu Uniunea Europeană, ceea ce va facilita aceste exporturi. Guvernul, pe care am onoarea să-l conduc, este unul care a fost, este și rămâne un aliat puternic al agriculturii moldovenești”, a mai spus prim-ministrul.