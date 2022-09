”Măștile au fost scoase, spectacolele au fost jucate! Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat direct că următoarea țintă este Moldova.” Declarația a fost făcută de consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podoleak, într-o postare pe Twitter. Reacția sa vine în contextul amenințărilor lansate recent de Serghei Lavrov la adresa Chișinăului.

Masks are off, performances were played. The RF Ministry of Foreign Affairs states that the next target for destruction is Moldova. A reminder to all empire’s neighbors: it is impossible to "coexist" with Russia. "Russian plan" means murder, destruction and statehood elimination.