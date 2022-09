Guvernul va întreprinde acțiuni hotărâte în această toamnă pentru ca oamenii, agenții economici și toată societatea să treacă cu bine peste iarnă. Declarația a fost făcută de premierul Natalia Gavriliță într-o adresare video către cetățeni. Potrivit ei, pregătirile de iarnă au loc în ritm rapid, fie că vorbim de căldură - energie și lemne pentru oameni, fie de alte nevoi.

Premierul a declarat că va continua să întreprindă eforturi ca elevii să aibă parte de educație de calitate, cu prezență fizică. În același timp, executivul va continua să protejeze bătrânii, dar și alte categorii vulnerabile din societate.

Ea a spus însă că, pentru a avea banii necesari în buget, este nevoie de o economie sănătoasă. Guvernul condus de Gavrilița a luat mai multe măsuri în acest scop.

”În ultimul an, am eliberat economia de scheme și am inițiat un plan anticriză, care se derulează și acum. Dincolo însă de lupta săptămânală cu diferitele crize avem și un plan de țară, integrarea europeană, și o strategie națională de dezvoltare” a mai spus premierul.