„Felicitări, dragi cetățeni, cu prilejul a 31 de ani de independență, ani în care am crescut, am învățat, am reușit împreună. Să obțineți tot ce vă doriți, prin muncă, merit și colaborare. Vă doresc sănătate, împliniri și bucurii trăite împreună cu cei dragi.

Ziua Independenței e un moment al înțelegerii că suntem responsabili pentru noi și pentru cei din jurul nostru, că ne este dat să avem grijă de o palmă de rai și să facem tot ce putem ca să o protejăm, să o îngrijim și să o transmitem copiilor noștri mai bună decât am primit-o.

Independența înseamnă libertatea de a decide singuri ce facem mai departe, conștienți de urmările și consecințele alegerilor noastre. Independența înseamnă responsabilitate pentru fiecare acțiune și capacitatea de a folosi oportunitățile unei lumi în continuă schimbare.

Oamenii Moldovei, aflați peste tot în lume, celebrează astăzi locul lor de baștină, locul din care au pornit, locul în care mulți sperăm să se întoarcă pentru a contribui la schimbare, pentru a face țara mai bună.

La mulți ani, Moldova!”, a menționat șeful Executivului.