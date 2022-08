”Am vorbit despre programul lansat în această vară de către Guvernul R. Moldova ”Satul European” cu un buget de aproape 2 miliarde de lei și circa 500 de proiecte de infrastructură. Acest program va crea noi locuri de muncă și va moderniza satele și orașele noastre. Indiferent că am avut un an complicat cu multe crize, noi am identificat resursele necesare - de patru ori mai multe decât investițiile în dezvoltarea locală de anul trecut” a scris președintele Parlamentului pe Facebook.