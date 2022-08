Moldova și Ucraina au obținut statutul de țară candidată la UE, iar prin acest fapt cele două state au devenit nu doar vecine, popoare care au multe în comun în istorie, dar au devenit și aliați adevărați în ceea ce privește viziunea și mersul spre Europa. O declarație în acest sens a făcut ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marko Șevcenko, la inaugurarea Festivalului culturii ucrainene în Moldova „Ukrainian Day in Moldova”, care are loc la Chișinău sâmbătă, 20 august, transmite IPN.

Potrivit lui Marko Șevcenko, cooperarea dintre Moldova și Ucraina este în ascensiune. „Există o zicală, și în limba ucraineană, și în limba română, că prietenul se cunoaște la nevoie. Deci, această zicală perfect descrie ce se întâmplă în relațiile dintre Ucraina și Republica Moldova, în special în ultimele șase luni, când Ucraina s-a confruntat cu agresiunea militară rusă”, a subliniat diplomatul ucrainean.

Marko Șevcenko a precizat că principalul scop al Festivalului „Ukrainian Day in Moldova” este de a promova cultura ucraineană în Republica Moldova, atitudinea ucraineană față de tot ceea ce se întâmplă în regiune, dar și să promoveze proiectele de cooperare dintre Ucraina și Moldova, cu scopul de a îmbunătăți relațiile dintre cele două țări în toate domeniile – de la economie până la cultură.



Prezent la eveniment, Nicolae Rădița, consilier în domeniul drepturilor omului în cabinetul premierului Republicii Moldova, a menționat că executivul de la Chișinău sprijină organizarea Festivalului „Ukrainian Day in Moldova”. „În primul rând, este vorba despre diversitatea noastră etnică. În al doilea rând, este vorba despre valorile acestor comunități, vorbim despre tradiții, cultură, limbă, religie. Reșpublica Moldova și-a deschis porțile pentru a primi și a ajuta persoanele refugiate din Ucraina. 577 de mii de cetățeni ucraineni au tranzitat teritoriul Republicii Moldova, de la începutul războiului din țara vecină, iar peste 75 de mii de refugiați ucraineni se află în prezent pe teritoriul Republicii Moldova”, a specificat Nicolae Rădița.



La Chișinău a fost creat Centrul Unic de Gestionare a Crizei, ca să asiste refugiații ucraineni. Guvernul Republicii Moldova a oferit sprijin în acomodare, cazare, transport, alimentație, le oferă sprijin acestor persoane ca să se integreze și pe piața muncii. „În Republica Moldova sunt peste 45 de mii de copii refugiați din Ucraina, de aceea este important să le acordăm suport în integrarea școlară, pentru a le garanta dreptul la educație a acestor copii”, a menâionat Nicolae Rădița.



La rândul său, Vera Petuhov, director-adjunct al Agenției Relații Interetnice din Republica Moldova, a spus că instituția pe care o reprezintă a susținut și va susține orice activitate pentru a construi un stat democratic. „Un stat în care fiecare cetățean își iubește țara, limba, istoria și tradițiile. Republica Moldova a devenit stat candidat UE. Ca și Ucraina, noi ne dorim foarte mult ca să îndeplinim acest plan de acțiuni pentru a merita să fim țară europeană. Ca și Ucraina, noi vom depune toate eforturile ca să ne respectăm vecinii, să le fim alături și în clipe grele”, a menționat Vera Petuhov, adăugând că în Casa Naționalităților de la Chișinău, care este un centru susținut de Guvernul Republicii Moldova, au fost organizate mai multe evenimente pentru copiii refugiați din Ucraina, dar și pentru mamele lor. „De la 1 septembrie, vom organiza grupe de studiere a limbii române pentru refugiații din Ucraina, astfel ca ei să se simtă cel puțin comod atâta timp cât sunt în Republica Moldova”, a subliniat directorul-adjunct al Agenției Relații Interetnice.



În cadrul Festivlului „Ukrainian Day in Moldova” au avut loc panourile de discuții: „Strategii de răspuns anticriză în Moldova” și „Perspective pentru parteneriatul socio-economic dintre Ucraina și Moldova”. Programul mai prevede un ethno-show, la care sunt prezentate colecții de costume naționale tradiționale ale Ucrainei și Moldovei din diferite regiuni. „Borș Fest” prezintă cum se face borșul în diferite regiuni ale Ucrainei și Moldovei.



Pe parcursul zilei sunt organizate ateliere pentru copii, în holul interior al spațiului ArtCor. La ora 15.40 va începe Seara Cinematografiei Ucrainene, la care va fi prezentat filmul «Май далеко – май добре». De la 17.00 până la 19.00 va avea loc un alt concert, unde va performa trupa ucraineană AVIATOR și DJs.