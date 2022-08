Premierul R. Moldova, Natalia Gavrilița, a venit cu un mesaj în contextul Zilelor Diasporei. În mesajul său, prim-ministrul a ținut să aducă aminte despre deciziile luate de Guvern și Parlament pentru cetățenii plecați peste hotare.

„Mai mult de zece ani am fost și eu parte din diaspora, știu nu din auzite cum e să trăiești cu dor de țară și cesentimente te încearcă când revii acasă. Știu cum e să-ți muți familia dintr-o țară în altă țară și cât de importante sunt coletele primite “la rutieră” de la cei de acasă. De aceea mă bucur că în acest an, împreuna cu colegii mei din Guvern și Parlament, în pofida tuturor crizelor, am reușit să adoptăm mai multe decizii bune pentru oamenii noștri de peste hotare. Au fost reduse tarifele consulare, adoptate acordurile de protecție socială și de conversiune a permiselor, am aprobat legea repatrierii și am lansat serviciul MDelivery care permite livrarea actelor la domiciliu.