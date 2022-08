Persoana învinuită de complicitate, împreună cu fostul președinte Igor Dodon, de acceptarea finanțării ilegale a PSRM, falsificarea rapoartelor financiare ale partidului, falsificarea documentelor oficiale și spălare de bani de către un grup criminal organizat, ar fi Olga Rața. Ea deține funcția de contabil-șef și trezorier al partidului socialiștilor.

Olga Rața, contabila PSRM

La alegerile parlamentare din 2019 Olga Rața s-a regăsit pe lista candidaților Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în circumscripția națională, sub numărul 46.

Ea a candidat și la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. S-a regăsit pe listele Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BeCS) sub numărul 47.

În calitate de candidat la funcția de deputat la alegerile din 11 iulie 2021, Olga Rața a declarat la Comisia Electorală Centrală (CEC), pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, venituri de 32443,32 lei, salariu de la PSRM pentru 2019, și 48825,16 lei, salariu de la PSRM pentru 2020.

Totodată, ea a mai declarat două terenuri pe care le are în proprietate. Unul este dobândit în 2010, are o suprafață de 555 mp și are valoarea de 245308,00 lei. Un alt teren declarat este dobândit în 2010, are o suprafață de 0,0295 ha și o valoare de 108314,00 lei. Rașa deține 50% din acest teren.

Conform declarației, ea mai deține cota de 100% a Societății Comerciale „Ecoul Codrului” SRL. Potrivit Infodebit, societatea se ocupă cu: Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă; Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor; Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte; Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun; Activitatea de desfacere a alimentelor gata. Suma venitului de la SRL, conform declarației pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, este de 670 000,00 lei.

Amintim că, procurorii anticorupție au efectuat, în această dimineață, percheziții la domiciliul contabilei Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM).

