Președintele Maia Sandu a participat la deschiderea oficială a Zilelor Diasporei 2022. În mesajul de salut, șefa statului a adresat mulțumiri sincere cetățenilor stabiliți peste hotare pentru că nu uită de R. Moldova, că sunt interesați de ceea ce se întâmplă aici și doresc să se implice activ în dezvoltarea țării.

Maia Sandu le-a vorbit celor prezenți despre ultimul an care a fost plin de provocări, despre recuperarea post-pandemică, dar și criza refugiaților din Ucraina.

„A fost un an greu, marcat de mai multe crize, un an care a evidențiat vulnerabilitățile țării noastre și ne-a arătat că avem de făcut mai mult decât am presupus pentru stabilizarea Republicii Moldova și așezarea ei pe un parcurs clar, ireversibil, de modernizare și dezvoltare. Dar în pofida dificultăților, am reușit câteva lucruri importante: am început curățarea instituțiilor statului de corupție în toate domeniile, am pornit reforma justiției, care urmărește construirea unei justiții eficiente și independente, care să asigure supremația legii”, a menționat președintele în discursul său.