Reuniunea ambasadorilor R. Moldova cu genericul ”Diplomația R. Moldova în contextul oportunităților și provocărilor regionale”, eveniment care va dura două zile, în perioada 18 – 19 august 2022, a fost inaugurată la Chișinău. Reuniunea este organizată de Ministerul de Externe și are drept scop examinarea chestiunilor legate de realizarea politicii externe și stabilirii unor noi sarcini şi priorități pe termen scurt și mediu. Discursuri de început au ținut ministrul de Externe, Nicu Popescu, și președintele Maia Sandu.

Ministrul Popescu a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat R. Moldova în ultimul an și a trecut în agendă reușitele guvernării.

”Am avut un an foarte dificil, cu multiple crize, cu această agresiune a Rusiei în Ucraina, care a creat o criză umanitară în R. Moldova, care a avut efecte majore pentru economie, pentru securitatea energetică. Am lucrat pentru a minimiza impactul acestor crize și am apărat securitatea și europenitatea țării noastre. Am reușit să progresăm mult pe realizarea unor obiective. Primul este obținerea statutului de candidat la aderarea la UE, am trecut din categoria vecini ai UE la categoria unui stat care va ajunge în UE. S-a lucrat enorm la acest obiectiv. Am făcut totul ca apropierea noastră de UE să aducă beneficii concrete. Am deschis piața europeană pentru agricultorii noștri. Am continuat dialogul cu partenerii noștri externi, am lucrat bine cu România, partenerul nostru cheie. Trebuie să ținem minte că diplomația înseamnă și o acțiune susținută pentru a ajuta, promova și contribui la o bună interacțiune cu concetățenii noștri de peste hotare. Am semnat nouă acorduri care aduc beneficia diasporei, precum recunoașterea diplomelor, permiselor de conducere, etc. Planificăm să fortificăm serviciile noastre consulare în mai multe țări. Este important ca diplomații noștri să facă totul pentru a ajuta economia noastră” a declarat Popescu.