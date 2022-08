Ex-primarul general interimar al capitalei Silvia Radu a avenit cu o reacție în urma perchezițiilor desfășurate de Procurorii Anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție. Ea neagă acuzațiile care i se aduc și susține că organele competente se vor convinge că bănuielile la adresa ei sunt nefondate.

„Eu nu cunosc nimic despre tranzacțiile, care fac obiectul declarațiilor publice de astăzi, și nu am nici o legătură cu tranzacțiile respective. Nu am semnat contracte. Nu am făcut și nu am primit plăți. Nu am participat nici la frauda bancară și nici la furtul miliardului.