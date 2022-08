Guvernarea R. Moldova este îngrijorat de bombardamentele din ultimele zile din apropierea centralei nucleare de la Zaporojie. Declarația a fost făcută de ministrul de Externe, Nicu Popescu, care a mai cerut ca experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să aibă acces pe teritoriul centralei.

Very concerned about the repeated shelling of the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in recent days.



Turning Europe’s largest nuclear power plant into a theater of war risks a catastrophic radiation leak.



Russian troops must withdraw & allow @iaeaorg experts immediate access.