Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că R.Moldova ar putea obține un preț mai mic la gaze naturale din partea SAP „Gazprom” în cazul în care Chișinăul ar fi recunoscut cele 8 miliarde de dolari datorii acumulate de Transnistria, ar fi recunoscut un statut nou pentru Transnistria, dar și dacă ar fi aplaudat la toate atrocitățile care se întâmplă în Ucraina. Opinia a fost exprimată în cadrul unui interviu pentru Vocea Basarabiei.

„Dacă am fi recunoscut 8 miliarde de dolari datorii pentru Transnistria, dacă am fi recunoscut, probabil, un statut nou pentru Transnistria, dacă am fi aplaudat la toate atrocitățile care se întâmplă în Ucraina, probabil, dar nu sunt sigur, pentru că gaz ieftin sau gaz pe degeaba e ca și cu cașcavalul ieftin din capcană”, a spus el.

La fel, demnitarul a precizat că autoritățile vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a trece cu bine această iarnă.

„O să fim mult mai bine pregătiți decât iarna trecută, când în octombrie vestita companie [Gazprom] … ne-a redus cu două treimi volumul livrat de gaz, fără a ne preîntâmpina, pentru că noi am fost tot timpul exemplari la plata facturilor, mai puțin altă lume, dar noi am fost exemplari. Acum avem foarte mulți prieteni, mă refer la țările din Uniunea Europeană, din Occident care au să ne ajute, avem deja legislație pentru a stabili vulnerabilitatea energetică”, a menționat el.

Igor Grosu s-a referit și la sursele alternative, inclusiv lemne, cărbune și gaz de compensat.

„Pentru fiecare categorie, o să pornim de la cei mai vulnerabili, cei mai necăjiți cum sunt pensionarii, familiile cu mulți copii, în primul rând, lor o să le livrăm lemne, dacă vorbim de mediul rural; în foarte scurt timp o să vedeți o noutate foarte bună din partea unei țări prietene care o să vină cu un anunț”, a spus el.

Fiind întrebat despre ce țară este vorba, speakerul a precizat că, în primul rând, este vorba de România.

„Ca de obicei, țările care ne ajută și țara care ne-a ajutat dintotdeauna, România, care o să vină, o să ne ajute, se poartă acum discuții. Gaz o să avem, lumină o să avem, lemne o să avem, păcură o să avem”, a mai menționat el.