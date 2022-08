În pofida unor crize fără precedent, guvernarea reușește să păzească R. Moldova de rele, să fie alături de oameni pentru a diminua impactul scumpirilor globale și să fie hotărâtă în lupta cu corupția. Declarația a fost făcută de premierul Natalia Gavrilița în cadrul unei adresări video către cetățeni cu ocazia împlinirii unui an de la învestirea cabinetului de miniștri.

Șefa executivului a enumerat provocările cu care s-a confruntat guvernarea în acest an, vorbind despre războiul din Ucraina, criza energetică și cea a prețurilor.

”În această perioadă complicată, noi am fost alături de oameni. Am crescut pensiile, alocațiile sociale, salariul minim, salariul de bază în sectorul public, am oferit compensații la factura de gaz și la căldură. Am crescut mărimea ajutorului pentru perioada rece a anului și l-am acordat unui număr mai mare de oameni, la 230 de mii de familii. Am deblocat asistența externă și am depus un efort diplomatic major pentru a obține statutul de țară candidată la aderarea la UE. Am fost alături de afaceri, am crescut semnificativ fondul de subvenții în agricultură și am compensat agricultorilor accizul la motorină. Am oferit companiilor subvenții pentru consumul de gaz. Am obținut liberalizarea transportului rutier în UE și creșterea cotelor de export pentru produsele noastre în UE. Am crescut capacitatea trecerii frontierei pentru mărfuri în contextul crizei logistice create de blocarea porturilor ucrainene” a declarat Gavrilița.