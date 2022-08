Obținerea statutului de țară candidată pentru aderarea la UE reflectă credibilitatea de care se bucură R. Moldova după ani de izolare diplomatică. Declarația a fost făcută de premierul Natalia Gavrilița în cadrul ședinței speciale la un an de mandat, în cadrul căreia fiecare ministru și-a prezentat raportul de activitate. Șeful cabinetului de miniștri a menționat că Guvernul a fost nevoit să lucreze ”ca niște pompieri care sting focul”, în contextul războiului din Ucraina, a crizei pandemice și a creșterii prețurilor.

Cu toate acestea, Gavrilița a declarat că executivul a făcut echipă bună cu Parlamentul și președintele pentru ”a pune R. Moldova pe calea cea dreaptă”.

”Obținerea statutului de țară candidată pentru aderarea la UE reflectă credibilitatea de care ne bucurăm după ani de izolare diplomatică. Știm cu toții că, în absența unei astfel de credibilități, nu ar fi fost posibil nici sprijinul acordat de UE, nici de statele membre cum ar fi România, Franța, Germania sau Polonia sau de ceilalți parteneri de dezvoltare. La ședința comună cu Guvernul României, pe care am organizat-o împreună, pentru prima dată la Chișinău, pe 11 februarie curent, am relansat colaborarea care s-a dovedit atât de necesară, cu proiecte concrete în beneficiul cetățenilor noștri care se văd în fiecare zi, cum ar fi reducerea tarifelor de roaming sau ajutorul oferit sub formă de păcură, motorină și benzină” a declarat Natalia Gavrilița.