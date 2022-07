Dodon rămâne în arest. Are interdicția de a ieși de la domiciliu și de a comunica cu alte persoane

Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu. Magistrații de la Curtea de Apel (CA) au respins ca nefondat recursul depus de apărătorii fostului președinte, împotriva deciziei primei instanțe cu privire la prelungirea pentru încă 30 de zile a mandatului de arestare la domiciliu pe numele socialistului. Declarații în acest sens au fost făcute de procurorul Petru Iarmaliuc după ședința de la CA.

„Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău examinând recursurile a apărării și procurorilor. A admis recursul procurorilor, a respins ca nefondat recursul apărării. A casat parțial încheierea judecătoriei Chișinău sediul Ciocana prin care a emis erorile admise de către judecătorul de instrucție, deoarece atât instanța de fond, când a aplicat la 26 mai arestul la domiciliu, cât și instanța care a prelungit măsura preventivă la 21 iunie cât și la 21 iulie, au admis erori în sensul de a aplica restricții prevăzute de alt articol, ceea ce constituie o eroare gravă judiciară în acest sens, de aceea colegiul penal a venit și a făcut o corectare a acestei erori”, a declarat Iarmaliuc.

În acest sens, Igor Dodon are interdicția de a ieșit de la domiciliu, de a comunica cu alte persoane, cu excepția celor care locuiesc cu el sau membri ai familiei. „Dumnealui nu are dreptul să comunice cu alte persoane decât cei care sunt membri ai familiei. El nu are dreptul să comunice cu nimeni”, a subliniat Iarmaliuc.

Petru Iarmaliuc a mai explicat că, procurorii atât la depunerea demersului privind prelungirea măsurii preventive cât și recursului, nici în demers și nici în recurs nu au invocat nicio sintagmă referitoare la comunicarea cu mass-media. „Ducerea în eroare a opiniei publice prin comunicarea unor chestiuni care nu au fost susținute în instanța de judecată nu fac decât să afecteze imaginea justiției. Asta nu face bine nici persoanelor implicate în cauza penală nici instituțiilor care efectuează urmărirea penală și instanțelor judecătorești”, a conchis Iarmaliuc.