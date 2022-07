Obținerea statutului de țară candidat la aderare este cel mai important eveniment politic al actualei guvernări, iar problemele de ordin economic și social sunt restanțele de bază ale PAS. O spun reprezentanții partidelor extraparlamentare, care au calificat, în mare parte, activitatea PAS drept ineficientă și populistă. Totuși, potrivit reprezentanților opoziției extraparlamentare, meritul președintelui țării și al partidului de guvernare este scoaterea Republicii Moldova din izolare internațională și obținerea sprijinului partenerilor de dezvoltare în contextul crizei de securitate din regiune, notează IPN.

Potrivit prim-vicepreședintei Partidului Unității Naționale (PUN), Ana Guțu, actuala guvernare este demnă de laude pe aspecte ce vizează politica externă și combaterea corupției. Totuși, puterea evită să-și asume reforme majore, mai puțin populare, cum ar fi reforma teritorial-administrativă, fiind preocupată de rezultatele următoarelor scrutine.



„Obținerea statutului de stat candidat la aderare este evenimentul politic cel mai important. Pe aspectul reformei justiției, ceva se schimbă. Dar un partid cum este PAS care deține 63 de mandate în Parlament putea să fi făcut mult mai multe și să înceapă cu lucruri majore. Una dintre reformele majore care trebuie demarată este simplificarea statului, din punct de vedere instituțional. Trebuia să se înceapă cu o reformă de la administrația centrală și cea locală. Avem stringentă nevoie de reforma teritorial-administrativă. Nu avem nevoie de 32 de raioane. Când au fost guvernări de alianțe era imposibil de promovat această reformă, acum PAS trebuie să-și asume rolul de partid de sacrificiu”, a spus prim-vicepreședintele PUN, Ana Guțu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Vicepreședintele Platformei DA, Chiril Moțpan, spune că PAS nu reușește să se ridice la înălțimea așteptărilor oamenilor pe domeniul combaterii corupției. Potrivit politicianului, promisiunea privind curățarea instituțiilor statului de elemente corupte n-a fost onorată de către PAS, oamenii fostelor guvernări regăsindu-se, în continuare, în funcții-cheie.



„PAS a mizat mult pe sloganul luptei cu corupția, iar de la această guvernare s-au așteptat rezultate chiar din prima zi. De-a lungul anilor în instituții s-au cuibărit oamenii lui Dodon, Plahotniuc, chiar și Voronin. De asta, s-au cerut remanieri și identificarea persoanelor care ar fi făcut față. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Atunci când pornești la drum, pornești cu o echipă puternică, dedicată scopului. Dar noi n-am văzut așa ceva. În Parlament doar câțiva oameni muncesc, ceilalți sunt anonimi”, a spus vicepreședintele Platformei DA, Chiril Moțpan.



Deranjat de retorica PAS s-a arătat reprezentatul PLDM, Tudor Deliu. Potrivit fostului președinte al formațiunii, PAS își adjudecă merite care aparțin altor guvernări, în special, pe domeniul apropierii de Uniunea Europeană.



„Acest partid a ridicat foarte înalt așteptările oamenilor în campania electorală. Dacă facem o analiză a promisiunilor electorale ale președintelui Republicii Moldova, 1/3 dintre ele nici nu țineau de atribuțiile șefului statului. Iar multe dintre promisiunile PAS nu erau decât o momeală. Este cinic să anunți că în 30 de ani nu s-a făcut nimic în Republica Moldova. Procesul de integrare europeană are mai multe etape, și când eram noi în Parlament, cu sfadă, cu scârț, dar s-a muncit. A fost semnat Acordul de Asociere, cel de Liber Schimb, liberalizat regimul de vize, și n-a fost context regional, ci a fost muncă. Astăzi, trebuie să recunoaștem, la obținerea statutului de țară candidat primordial este contextual regional”, a spus reprezentantul PLDM, Tudor Deliu.



Vicepreședintele PDM, Nicolae Ciubuc, spune că, în contextul inflației record înregistrate în Republica Moldova, guvernarea trebuia să fie mult mai preocupată de domeniul social, ajutând cetățenii și mediul de afaceri să facă față crizei.



„Am fost martori la diferite numiri pe criterii politice. Deși s-a vorbit de concursuri, într-un final avem persoane care au fost susținători sau afiliați actualei puteri. Au fost create diverse comisii care au mai mult caracter populist. Reforme pe domeniul social nu am văzut decât acele compensații în perioada rece a anului. Nu am văzut măsuri de susținere a mediului de afaceri, cum ar fi industria alimentară sau alte industrii care au și falimentat din cauza acestor crize”, a spus vicepreședintele PDM, Nicolae Ciubuc.



În urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 63 de mandate din 101 în Parlament. Guvernul condus de Natalia Gavrilița a fost învestit la 6 august 2021 cu voturile deputaților PAS.