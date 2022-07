Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că ar fi dorit să devină cântăreț pentru a ridica un onorariu de 200 mii dolari, așa cum a fost în cazul artistului Filip Kirkorov care ar fi fost achitat de Partidul „ȘOR” pentru concertul din 19 iunie. Potrivit speakerului, astfel de concerte nu vor mai avea loc în R.Moldova, și asta pentru că sunt organizate din banii furați de la cetățeni.

În cadrul vizitei în orașul Rezina și localitățile Ignăței și Echimăuți, Igor Grosu a vorbit șe despre perchezițiile efectuate joi, 21 iulie, la Partidul „ȘOR”.

„Concerte la care vin cântăreți și plătiți cu 200 mii de dolari n-o să mai vedeți. E cam scump cântecul. Eu când am auzit de 200 mii de dolari am spus: «Doamne, de ce nu m-a făcut mama cântăreț și pe mine». O dată în an ai tras o cântare și ți-ai luat de-o grijă. Dacă tare trebuie, de două ori tragi o cântare, de Anul Nou și de Paște. De ce nu m-a făcut mama cântăreț? Am auz muzical. Concerte din acestea n-o să mai fie, pentru că sunt concerte din bani furați”, a declarat el.