Deputata partidului politic „Șor” a transmis un mesaj din Panitenciarul nr. 13 prin intermediul avocatului care o reprezintă. În mesajul transmis, Tauber o acuză pe Maia Sandu, președintele R. Moldova, de șantaj, totodată ea subliniază că nimic nu o va opri.

Totodată, Tauber afirmă că nu recunoaște ceea ce i se impută, iar în dosar nu ar exista dovezi care să demonstreze ca ea este vinovată de ceva.

„Repet, sunt nevinovată și nu recunosc ceea ce mi se impută. Astăzi (n.r. - ieri, 23 iulie), am citit încheierea judecătorească prin care am fost pusă sub învinuire și chipurile au fost prezentate „probe”. Foaie verde și povești, nicio probă, nicio dovadă că sunt vinovată. Altfel spus, doar cuvinte, cifre, presupuneri, aberații”, susține Tauber.