”E o problemă energetică care afectează pe toți, dar în special R. Moldova pentru că noi suntem mai săraci, avem resurse mai puține, nu am dezvoltat în ultimele decenii alternative și această dependență excesivă cu care ne-am pomenit la 30 de ani de independență, evident că ne costă foarte scump acum. Eu cred că în mare parte este sabotarea independenței energetice, plus ignoranță, proastă guvernare, lipsă de viziune. Dacă anii trecuți putem procura gaze naturale în vară la un preț mult mai mic decât în iarnă, în acest an prețurile sunt foarte mari și aici este vulnerabilitatea majoră a R. Moldova, pentru că înțeleg că Guvernul nu are încă claritate pe contractul în derulare cu Gazprom. Nu există certitudine că va furniza Gazprom cantitățile de care avem nevoie în conformitate cu contractul și încercările de a identifica gaze naturale la prețuri accesibile, asta e problema, și a construi rezerve până când nu au dat roade. Știu că se discută cu mai multe potențiale surse, dar prețul este foarte înalt și pentru cetățenii R. Moldova acest preț este inaccesibil, o să vedem în continuare care sunt rezultatele discuțiilor pe care le are Ministerul Industriei și Dezvoltării Regionale cu posibile alternative” a declarat Maia Sandu.