Vicepreședintele Partidului ”ȘOR”, Marina Tauber, spune că deține informații precum că va fi reținută astăzi. Aceasta a susținut un briefing după ce procurorul general interimar Dumitru Robu a înaintat două cereri privind ridicarea imunității sale parlamentare în vederea arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală.

Marina Tauber a mai spus că, după ce va fi reținută, ”zeci de mii” de susținători ai Partidului ”ȘOR” vor ieși la proteste, menționând că ”se fac de râs oamenii care execută comenzile politice”.

”Pentru ei nu Codul Penal și Consituția sunt lege, dar lege e ce spune Maia Sandu, Sergiu Litvinenco și Igor Grosu. Partidul Acțiune și Solidaritate folosește abuziv toate pârghiile pe care le are. Eu nu am de gând să mă ascund și nici să fug. Am demonstrat de multe ori că sunt gata să îi înfrunt pe acești impostori” a mai spus Tauber.