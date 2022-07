Popescu a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune că vizita lui Coveney la Chișinău este prima a unui ministru de Externe irlandez din ultimii 19 ani și prima a șefului diplomației unui stat membru al UE după ce R. Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE. De asemenea, el a vorbit despre crearea unui grup interparlamentar de prietenie dintre R. Moldova și Irlanda.

”Discuțiile noastre s-au axat pe modalitățile de a beneficia de statutul oferit Moldovei, de a accelera parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Evident că țara noastră mai are mult de lucru pentru a îmbunătăți economia, a lupta cu corupția și pentru a consolida în continuare democrația, dar intenția noastră e să o facem cu partenerii noștri, inclusiv cu Irlanda. Am discutat și despre situația regională, agresiunea Federației Ruse contra Ucrainei, efectele negative a acestei agresiuni atât pe întregul continent, cât și asupra R. Moldova. Am discutat și criza umanitară provocată de acest război și cum a afectat valul de refugiați” a declarat Popescu.