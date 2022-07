Capitala României a găzduit, astăzi, cea de-a doua Conferință ministerială a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. Evenimentul a fost co-prezidat de ministrul Afacerilor Externe de la București, Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, și de ministrul de stat pentru dezvoltare, francofonie și parteneriate internaționale al Franței, Chrysoula Zacharopoulou. Țara noastră a fost reprezentată la Conferință de o importantă delegație ministerială, condusă de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari.

Finanțarea de sprijin pentru Republica Moldova, strânsă în cadrul conferinței, în diverse forme, este estimată la 600 de milioane de euro. Totodată, Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a anunțat că Germania va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar sub formă de granturi în valoare de 77 de milioane de euro, dintre care cea mai mare parte, circa 40 de milioane vor fi alocați pentru criza energetică.

„Sunt recunoscătoare tuturor celor 36 de state și 10 organizații internaționale care s-au întrunit în cadrul acestei Conferințe, iar ajutorul făgăduit țării noastre ne arată că Republica Moldova nu este singură în fața provocărilor pe care le confruntă. Moldova are nevoie de susținerea partenerilor pentru consolidarea independenței energetice, pentru asigurarea securității alimentare, pentru consolidarea infrastructurii de transport și de securitate, dar și pentru continuarea reformelor interne, ca să avansăm în parcursul nostru european”, a subliniat Maia Sandu.

„Această conferință se desfășoară la 3 săptămâni după ce Republica Moldova a fost declarată stat candidat UE, iar Platforma este un suport necesar pentru susținerea tehnică și financiară a reformelor ce urmează. Știm cu toții că războiul din Ucraina a generat Moldovei crize grave și pierderi economice majore. Or, astăzi, prin intermediul acestei Conferințe, am reușit să adunăm o contribuție semnificativă pentru susținerea Republicii Moldova. Trebuie să continuăm și chiar să intensificăm suportul pentru cetățenii de dincolo de Prut, iar Republica Moldova trebuie să simtă că nu e singură în fața problemelor pe care le are și a reformelor pe care le va face”, a menționat Bogdan Aurescu.