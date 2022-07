Președintele R.Moldova, Maia Sandu, anunță că un contract cu Gazprom privind livrarea gazelor naturale la un preț mai mic a fost imposibil. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1.

Întrebată de moderator dacă nu-i pare rău de faptul că nu a plecat la Moscova pentru a negocia contractul cu Gazprom, șeful statului a dat un răspuns negativ.

„Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine. Țara noastră este independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Este greu acum, este greu pentru toți, inclusiv din cauza că nu s-au dezvoltat între timp alternative, pentru că nu s-a investit în proiecte energetice”, a spus ea.

Maia Sandu s-a referit și la reprezentanții opoziției care anunțau că prețul la gaze naturale pentru R.Moldova este unul exagerat de mare.

„Cei care povestesc despre contract, de ce nu au semnat contracte pe termen lung? Dacă au slujit Moscovei în loc să slujească propriilor cetățeni?”, a mai adăugat șeful statului.