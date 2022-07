Bogdan Aurescu, ministrul român al Afacerilor Externe, a explicat la Interviurile Digi24.ro cum ajută România Republica Moldova, în contextul în care în perioada următoare MAE român găzduiește la București „Conferința internațională privind crearea Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova”.

În primul rând, ministrul român a explicat că platforma de sprijin pentru Republica Moldova este o inițiativă comună a României, Germaniei și Franței, care a plecat de la nevoile actuale ale Republicii Moldova. „Mai ales după declanșarea războiului, efectele au dus la agravarea unor situații de criză. De la situația socială, din cauza valului de refugiați, ceea ce înseamnă cheltuieli importante, efecte economice, de asemenea dificultăți legate de inflație, la care se adaugă o criză energetică. Deci, un cumul de situații de criză care au determinat o situație greu de gestionat.În acest context, ne-am gândit la acest instrument”.

„Vom punem accentul în cadrul acestei conferințe pe care o găzduiesc la București pe al doilea palier (primul palier la conferința de la Berlin - am strâns aproape 695 de milioane de euro) pe asistența pentru reforme. Au fost create 5 grupuri de lucru la Berlin. Elementul nou care a apărut este decizia Consiliului European prin care s-a acordat Republicii Moldova statutul de candidat. În acea opinie a Comisiei, există o serie de repere care trebuie îndeplinite din punct de vedere al Republicii Moldova. Acest set de pași care trebuie îndepliniți se referă la situația specifică Republicii Moldova: lupta împotriva corupției, reforma adiminstrație, managementul finanțelor publice. Vor participa la această conferință de la București reprezentanți ale statelor europene, reprezentați ai statelor G7, ai instituțiilor europene și financiare internaționale. Împreună vom analiza ceea ce trebuie să facem ca Republica Moldova să fie mai rezilientă. Este un cadru util prin care canalizăm atenția comunității internaționale și ajutăm acest proces de reformă care este în obiectivele guvernării de la Chișinău”, a spus Aurescu.

Ministrul român s-a referit și la contribuția României la decizia de a accepta Republica Moldova în UE: „Este în primul rând meritul autorităților de la Chișinău. Am ajutat. Președintele României a avut un rol foarte important. În martie, la Summitul de la Versailles, toată atenția era acordată Ucrainei, la insistența președintelui României a fost introdusă în declarația finală a summitului și o referire la Republica Moldova și Georgia. A fost și un sprijin tehnic, pentru că am contribuit la completarea chestionarului trimis de autoritățile de la Chișinău. Noi, în continuare, și în plan bilateral vom sprijini așa cum putem pe baza solicitării colegilor de la Chișinău. Am ajutat și Georgia pe anumite chestiuni punctuale cerute de colegii de la Tbilisi”.

Amintim că, România găzduiește, la 15 iulie 2022, la București, cea de-a doua conferință a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, co-organizată și co-prezidată împreună cu Germania și Franța.

Prima ediţie a Conferinţei donatorilor „Platforma de Sprijin a Republicii Moldova” s-a desfăşurat la Berlin în aprilie anul curent. Evenimentul a reunit 47 de participanţi. În cadrul conferinţei, statele participante au anunţat că vor susţine Republica Moldova cu un pachet financiar în valoare de peste 695 de milioane de euro, care include asistenţă financiară directă pentru bugetul ţării, granturi şi credite concesionale orientate pe implementarea reformelor şi europenizarea Republicii Moldova.