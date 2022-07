Un an al crizelor, dar în același timp al apropierii de Uniunea Europeană! Astfel califică reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate primul an de la preluarea puterii depline în Republica Moldova. De cealaltă parte, opoziția extraparlamentară acuză guvernarea de lipsă de transparență și cere consolidarea eforturilor tuturor forțelor politice și societății civile pentru a depăși crizele profunde cu care se confruntă Republica Moldova, notează IPN.

Deși a fost un an marcat de criza de securitate din regiune, de criza pandemică și de criza economică, guvernarea a reușit să-și onoreze unele promisiuni lansate în campania electorală, spun deputații PAS. La capitolul realizări reprezentanții guvernării plasează reforma justiției, prin demararea procedurii de evaluare a candidaților la funcția de membru CSP și CSP, curățarea instituțiilor statului de elemente corupte, precum și proiectele sociale destinate, în special, cetățenilor cu venituri mici.



„A fost un an foarte complicat. Am avut parte de multiple crize: pandemică, energetică. Inflația internațională și războiul din Ucraina își lasă amprenta și asupra calității vieții din Republica Moldova. Situația este înrăutățită și de faptul că în ultimii ani țara s-a aflat în regres, am moștenit foarte multă corupție și găuri în bugetul de stat. În plus, și așteptările oamenilor au fost foarte mari. Chiar și în aceste vremuri complicate, noi am reușit să facem multe lucruri. Poate că schimbările nu au loc cu viteza pe care și-o doresc oamenii, dar vectorul nostru este clar, noi încercăm să realizăm obiectivele pe care ni le-am trasat. Am reușit majorarea pensiilor chiar din octombrie, indexarea pensiilor, majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar. A fost inițiată procedura de pre-vetting și ulterior, evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor, curățarea instituțiilor statului”, a spus deputatul PAS, Vitalie Jacot, în cadrul emisiunii „Alternativa” de la TV8.



De cealaltă parte, opoziția extraparlamentară laudă guvernarea pentru realizările pe domeniul politicii externe, însă critică modul în care este gestionată situația internă. Președintele Platformei DA sugerează reprezentanților puterii să renunțe la divizarea societății pe criterii politice și să solicite ajutorul tuturor specialiștilor pentru a scoate țara din impas.



„Bineînțeles, guvernarea a înregistrat și succese pe domeniul apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Dar cu problemele interne nu reușesc să se descurce. A trecut destul timp, dar nu vedem niciun fel de plan anticriză. Dacă deputații, miniștrii nu știu cum să acționeze trebuie să apeleze la experți, la opoziție. Toate aceste probleme pot fi discutate la nivel național. De ce în Parlament nu există ședință unde să se discute problemele oamenilor? Peste noapte se vine cu proiecte, ulterior ei văd că legea nu funcționează. Dar nu funcționează pentru că n-au avut loc consultări. Pe timp de criză trebuie să se discute la nivel național cu implicarea societății civile, experților, reprezentanții diferitor partide politice. Pentru că acum nu este vorba despre interesele PAS sau ale opoziției, ci de interesele țării”, a spus președintele Platformei DA, Dinu Plângău.



Și unii comentatori politici agreează ideea unui consens național între guvernare, opoziția parlamentară și extraparlamentară, societatea civilă și mediul academic.



„Am avut o explozie a prețurilor la produsele energetice, războiul lovește și în Republica Moldova. Unele lucruri au fost făcute, deși rezultate vor fi resimțite de cetățeni mai târziu. În condițiile actuale ar fi oportună crearea unei celule anticriză. Dacă n-au ce ascunde, să creeze o astfel de celulă cu experți, cu opoziția. Pe de altă parte, înțeleg logica guvernării: dacă prețurile sunt mari și încasările sunt mari. Ei strâng banii și ulterior oferă plăți sociale. Dar guvernarea trebuie să dea dovadă de transparență, toți experții care au idei, reprezentanții Academiei de Studii Economice, să vină cu propuneri. Toți trebuie ascultați și trebuie selectată cea mai bună formulă”, a spus comentatorul politic, Igor Boțan.



Partidul Acțiune și Solidaritate a preluat puterea în urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. În urma scrutinului, PAS a obținut 63 de mandate în Parlament.