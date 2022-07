Decizia Ministerului Educației și Cercetării de a lichida Universitatea Agrară și de a transfera facultățile către Universitatea Tehnică a fost motivul care a generat revocarea din funcție a lui Viorel Gherciu. Ex-ministrul agriculturii și industriei alimentare spune că nu se opune necesității reformării sistemului de învățământ superior, ci s-a opus doar lichidării Universității Agrare. Ex-ministrul respinge acuzațiile șefei Executivului potrivit căreia majoritatea inițiativelor în domeniul agriculturii au venit din Parlament. Viorel Gherciu spune că s-a muncit în echipă, notează IPN.

Viorel Gherciu spune că a înțeles că ar putea fi exclus din echipa guvernamentală după ce nu i s-a permis că participe la ședința Executivului care a avut loc la Bălți. Ex-ministrul spune că a convenit cu șefa Guvernului să fie făcut anunțul privind eliberarea sa din funcție, însă rapiditatea cu care s-a produs acest lucru l-a surprins.

„Eu am fost revocat, mie nu mi s-a cerut să-mi dau demisia. Doamna prim-ministru are prerogativa de a-și alege echipa, la fel poate revoca membrii. La ședința Guvernului care a avut loc la Bălți, doamna prim-ministru mi-a sugerat să trimit un secretar de stat. Am înțeles din asta că urmează să avem o discuție la tema prelungirii sau nu a mandatului meu de ministru. Pe domnul Bolea l-am cunoscut până la preluarea mandatului de ministru. Toate inițiativele, chiar dacă sunt legislative, ele necesită avizele Guvernului, deci, este o muncă de echipă”, a spus Viorel Gherciu în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu” de la TV8.