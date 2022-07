Președintele R. Moldova Maia Sandu a venit cu un mesaj de condoleanțe după decesul fostului premier nipon Shinzo Abe, împușcat la Nara în timpul campaniei electorale. Șefa statului și-a exprimat

Deeply saddened to hear about the passing of former 🇯🇵Prime Minister & a defender of democracy Shinzo Abe. Our deepest condolences to his family, friends, and colleagues. #Moldova stands with the people of #Japan during this dark moment.