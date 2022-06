Problema transnistreană nu reprezintă o piedică în procesul de integrare a R. Moldova în Uniunea Europeană. De această părere sunt președinții Parlamentului de la Chișinău și ai Senatului și Camerei Deputaților de la București. În cadrul unei conferințe de presă, aceștia au concretizat că nici presiunile energetice puse de Rusia asupra R. Moldova nu vor opri Chișinăul din drumul său european.

Președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, a declarat că cetățenii moldoveni din stânga Nistrului au înțeles că vor trăi mai bine în Uniunea Europeană.

Când vine vorba despre șantajul energetic al Rusiei, președintele Parlamentului a declarat că R. Moldova are mulți prieteni în Vest care o vor ajuta, în caz de necesitate, să rezolve problemele de aprovizionare cu gaze. Iar președintele Camerei Deputaților din România, Marcel Ciolacu, a dat asigurări că autoritățile de la Chișinău vor primit tot ajutorul necesar din partea Bucureștiului.

”Nimic și nimeni n-o să stea în drumul pe care îl are de parcurs R. Moldova către UE. Mai ales în acest context, cu un garant care e de 15 ani în UE, România. Vreau să vă spun o certitudine. R. Moldova nu va intra într-o criză energetică, fie gaz sau electricitate. România are datoria să fie în toată această perioadă de R. Moldova” a declarat Ciolacu.