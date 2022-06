O parte din cei 13 magistrați respinși de președintele Maia Sandu și trimiși la reexaminare la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ”nu merită să fie judecători” din cauza deciziilor pe care le-au luat anterior. Declarația a fost făcută de șeful statului în cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit ei, în cazul altora, candidatura lor a fost respinsă pentru că are anumite ”semne de întrebare” cu privire la raportul dintre cheltuielile și veniturile lor.

”Nu a fost nimeni încă admis. Pentru anumiți candidați am avut suficiente informații ca să iau decizii. Pentru unii încă nu am suficientă informație și aștept informații de la instituțiile statului. Vor mai fi decizii cu ceilalți. În momentul în care o să colectez toată informația de care am nevoie, atunci o să vin cu decizii. Sunt oameni în raport cu care nu am suficientă informație și, respectiv, aceste liste sunt încă în examinare” a declarat președintele.