R. Moldova va primi un răspuns clar cu privire la solicitarea sa de a primi statutul de țară candidat la aderarea la UE. Declarația a fost făcută de președintele Franței, Emmanuel Macron, în cadrul vizitei sale la Chișinău. În același timp, liderul de la Elysee a menționat că vor fi impuse și anumite condiționalități în acest sens.

”Vizita mea de astăzi are ca obiectiv să arate hotărârea noastră de a consolida relația R. Moldova cu Uniunea Europeană. Această candidatură va fi dezbătută în aproximativ 10 zile. Franța își va juca în mod deplin rolul de președinte pentru a permite să se ajungă la un consens în acest sens. Vrem să transmitem un mesaj pozitiv și clar față de cererea pe care ați depus-o... Doresc să avem un răspuns clar pe tema aderării. Acest răspuns va fi însoțit de condiții pentru a putea avansa, pentru că dacă am aplica toate regulile de acordare a statutului de candidat, pur și simplu nu am acorda nimănui acest statut” a declarat Macron.