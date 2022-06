Proiectul „Instanțe Judecătorești Model” este implementat cu succes la Bălți. Cel puțin asta susține Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Kent Doyle Logsdon. Aflat astăzi în capitala de nord a țării, Excelența Sa a mers la Judecătoria Bălți unde a rămas mulțumit de schimbările care au loc în sistemul judecătoresc, scrie NordNews.

”În cadrul vizitei de astăzi la Judecătoria Bălți noi am văzut lucrurile la care ne-am așteptat să le vedem. Acest lucru reprezintă un criteriu al transparenței. Acest program de judecătorie permite cetățenilor să aibă acces la informație despre cauzele lor. Noi vedem în Republica Moldova un partener de încredere în implementarea reformei de justiție. Suntem mai mult decât satisfăcuți despre progresele pe care le-a obținut R. Moldova în acest context. Vrem să facem lucrurile să devină mult mai transparente, așa cum le-ați văzut astăzi aici, în cadrul Judecătoriei din Bălți. A fost destul de impresionant să observăm tehnică nouă și modernă precum calculatoare, lucruri care oferă posibilitatea oricărui cetățean să aibă acces la informație”, a declarat Kent Doyle Logsdon, Ambasadorul SUA în Republica Moldova.

Proiectului „Instanțe Judecătorești Model” a fost lansat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și vine să sprijine judecătoriile Ungheni și Bălți în realizarea și menținerea statutului de instanță model prin creșterea eficienței, performanței și calității serviciilor.

Cele două judecătorii pilot (Bălți și Ungheni) au fost selectate în urma unui concurs public. Proiectul „Instanțe Judecătorești Model” va fi implementat până în ianuarie 2024 și are un buget de 5,6 milioane de dolari. Un scop important este digitalizarea proceselor judecătorești.

”Avem stabiliți termeni concreți de realizare a anumitor acțiuni. O parte le-am realizat, iar o parte sunt în curs de realizare. Avem mari succese la capitolul comunicarea cu justițiabilii. Am prezentat domnului ambasador statistici. Anterior, 20% din oameni aveau încredere în justiție, la nivel de republică. În prezent, încrederea justițiabililor este de 90%”, a spus Eduard Puiu, șef interimar al Secretariatului, responsabil de relații cu mass-media.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova s-a întâlnit astăzi și cu tinerii din Bălți. Excelența Sa a vizitat centrul cultural „America House” care promovează democrația și valorile SUA. Tinerii au fost curioși să facă cunoștință cu ambasadorul.

”Mă interesează cum a ajuns ambasador, prin ce greutăți a trecut.”

”Am întrebări generale, dar aș prea să-i adresez niște întrebări mai personale. De exemplu, cum e viața de ambasador.”

”Poate ceva despre politică, despre cultura americană. Cred că îmi voi practica limba engleză”, au spus tinerii.

Kent Doyle Logsdon a fost bucuros să discute cu tinerii din Bălți.

”Studenții sunt interesați de istorie și despre ce facem în Republica Moldova, cum am ajuns noi în RM. Ce cariere și experiențe diplomatice am avut anterior. Și desigur, care sunt impresiile noastre aici. Este interesant să discutăm cu tinerii despre ceea ce am reușit noi, ca diplomați, să învățăm în viață. Cel mai plăcut lucru este că mulți tineri își doresc să-și îmbunătățească engleza și să aibă oportunitatea să învețe în diferite locuri”, a mai declarat a declarat Kent Doyle Logsdon, Ambasadorul SUA în Republica Moldova.