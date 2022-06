La Chișinău a avut loc lansarea Proiectului transfrontalier „Răspunsul comun eficient în situații de urgență transfrontaliere” finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020. Proiectul are drept scop creșterea siguranței și protecției populației prin dezvoltarea infrastructurii tehnologiilor informaționale și comunicații și consolidarea managementului informațional între structurile care acționează în situații de urgență transfrontaliere prin construirea și operaționalizarea Dispeceratelor pentru situații de urgență în municipiul Bălți R. Moldova și municipiul Iași, România.

În cadrul evenimentului de lansare, șeful IGSU Alexandru Oprea a menționat că proiectul reprezintă un produs al muncii începute în martie 2018 de doi parteneri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din R. Moldova și Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iași, România.

Prezentă la eveniment, ministrul Afacerilor Interne Ana Revenco a accentuat importanța pașilor făcuți în asigurarea interoperabilității în cazul intervenției comune transfrontaliere pentru situații de urgență. Ministrul a readus aminte de primele misiuni internaționale pe care cei de la IGSU le-au avut în 2021, incendiile din Grecia, dar și misiunile din cadrul pandemiei, care au demonstrat dependența celor două instituții. Totodată, ea a remarcat importanța susținerii reciproce între instituții în situațiile de urgență.

„Prin acest proiect se consolidează relația vitală între Moldova și România și, în special acum, și mai bine dimensionat între două orașe, Iași și Bălți, care de astăzi, prin acest proiect, se vor interconecta pentru siguranța și securitatea cetățenilor. Vom acționa împreună prin două dispecerate pentru situații de urgență. Vor fi dotate cu tehnologii moderne, cu infrastructură informațională și de comunicații pentru a consolida managementul informațional între structurile specializate care vor acționa, care vor acționa în situații de urgență transfrontalieră, mă refer aici la IGSU din România și R. Moldova”, a adăugat Ana Revenco.

La rândul său, Gintautas Baranauskas, Șef adjunct al Departamentului Operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a remarcat relevanța lansării proiectului anume în aceste momente când R. Moldova se confruntă cu o situație regională complicată. El a reiterat că UE împreună cu statele membre sunt deja mobilizate pentru a oferi sprijin semnificativ pentru a ajuta R. Moldova, pentru a diminua consecințele agresiunii neprovocate a Rusiei împotriva Ucrainei. „Necesitatea cooperării transfrontaliere este acum mai evidentă decât niciodată. Așteptăm cu nerăbdare participarea activă a R. Moldova la următoarea față a programului operațional comun cu România 2021-2027”, a adăugat oficialul european.

Însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei României în Republica Moldova, Marius Ciprian Toth, a menționat că Proiectului transfrontalier „Răspunsul comun eficient in situații de urgență transfrontaliere” „este un proiect de o importanță deosebită, rodul unei colaborări care are o tradiție între cele două inspectorate pentru situații de urgență. Am certitudinea că proiectul va fi de succes”.

„Aceste oportunități de finanțare sunt extraordinare și întotdeauna am apreciat determinarea echipelor de proiecte de pe ambele maluri ale Prutului, pentru a duce la bun sfârșit ce sunt în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri de Prut. Îmi exprim speranța ca și viitorul Program de Cooperare Transfrontalier 2021-2027 care se află într-un stadiu avansat de elaborare să fie avansat cât mai curând”, a adăugat oficialul român.

Proiectului transfrontalier „Răspunsul comun eficient in situații de urgență transfrontaliere” este al patrulea proiect major cu investiții din fondurile UE pe care R. Moldova le accesează.