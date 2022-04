Războiul din Ucraina care durează deja mai bine de o lună, nu se va încheia doar cu pacea sau cu un armistiţiu, ci cu o resetare totală a întreg sistemului de securitate mondial. De această părere este fostul preşedinte al Curţii Constituţionale din R. Moldova (CCM), Alexandru Tănase.

„În momentele istorice, în momentele cruciale ale acestui popor, noi nu am ştiut să luăm deciziile corecte, să fim de partea corectă a istoriei. Vom plăti scump faptul că nu am sprijinit necondiţionat Ucraina, faptul că am cochetat cu Rusia. Am văzut că unii se bucură de faptul că în lista ţărilor prietene a Federaţiei Ruse este şi Republica Moldova. Nu ştiu dacă este un avantaj să ajungi prieten cu aşa un Guvern în asemenea condiţii. Eu cred că acum, pentru moment, Chişinăul (n. red. autorităţile de la Chişinău) nu poate face nimic, deoarce nu depinde nimic de el”, a declarat Alexandru Tănase în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova.

Tănase a precizat că autorităţile Republicii Moldova au avut posibilitatea să se desprindă şi mai mult de Federaţia Rusă şi să reseteze relaţiile cu Ucraina, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Chişinăul a ratat ocazia să pună bazele unei resetări istorice a relaţiilor cu Ucraina postbelice. Din păcate, nimeni nu înţelege în R. Moldova că acest război nu se va încheia doar cu pacea sau doar cu un armistiţiu. Acest război va reseta întregul sistem de securitate mondial, care la ora actuală este cel postbelic după Al Doilea Război Mondial. Inclusiv Organziaţia Naţiunilor Unite, Consiliul de Scuritate cu state care omoară, agreseasă şi maltratează alte state cu dreptul de veto”, a menţionat Alexadru Tănase.

Fostul magistrat a făcut referire şi la o noua ordine în ceea ce priveşte securitatea mondială, dar şi o restructurare a unor organizaţii mondiale care s-a dovedit a fi ineficiente în misiunea pe care o aveau defapt.

„OSCE este o organizaţie care şi-a demonstrat absolut totala incapacitate de a face faţă misiunii pe care o are. După acest război noi vom asista la o resetare totală, la foarte multe instituţii, la foarte multe relaţii, va fi reaşezat completamente pe alte principii care ultimii 15-20 de ani au fost călcate în picioare, în principal de către Federaţia Rusă şi prin acţiuni de terorizare. În aceste condiţii, R. Moldova ar fi putut avea completamente o altfel de conduită”, a punctat fostul preşedinte al CCM.