Ieri, 11 iunie, R. Moldova și-a bătut propriul anti-record la numărul de noi infecții cu COVID-19. Au fost întregistrate 406 cazuri noi, cu peste o sută mai multe decât în ziua precedentă. Autoritățile R. Moldova au eșuat lamentabil în lupta cu noul coronavirus. În aceste condiții, fostul ministru al Sănătății în Guvernul Sandu, Ala Nemerenco, propune un set de soluții menite să oprească pandemia.

„Ce-i de făcut?

Întrebarea care îi chinuie acum pe toți. Că au eșuat, că nu au gestionat corect, că nu au avut niciodată control asupra infecției, că au transmis mesaje contrariate, lipsite de empatie, pline de aroganță, că au dezbinat societatea în diasporă și locală, că nu au consolidat oamenii în jurul lor, etc, etc, a înțeles-o fiecare. Acum nu mai are sens să ne blocăm în trecut, nu ne mai ajută - vor lucra, sper, comisii de elucidare a eșecului total al sistemului. Întrebarea este ce e de facut. Țara la moment e ca o navă în derivă și acțiunile trebuie să se desfășoare contra cronometru.

Urgent (maxim 1-2 zile):

1) A consolida capacitățile de detectare (testare) a posibililor infectați. A mobiliza maxim întreg serviciul public și privat de laborator pentru realizarea a circa 5.000 teste pe zi, cu acoperirea tuturor contacților din focare, așa cum spun protocoalele OMS și cum a făcut o lume întreagă

2) A crea capacitate nouă mobilă de testare la domiciliu a contacților din focare (8-10 automobile) care să acopere toată țara, inclusiv mun. Chișinău și Bălți cu echipe de specialiști pentru a preleva teste (simptomaticii vor intra în sistem pe fluxurile deja stabilite)

3) A aplica condiții de carantină strictă pentru toate persoanele de prim contact din focare: la domicilu și instituționalizat în cazurile când nu există condiții de izolare la domiciliu

4) A crea locuri pentru instituționalizarea cazurilor de contact sau COVID pozitive asimptomatice care nu dispun de condiții de autoizolare la domiciliu

5) A revedea monitorizarea actuală a focarelor COVID-19 (care se realizează superficial sau la telefon) prin aplicarea unei supravegheri stricte a carantinei prin intermediul lucrătorilor sistemului sanitar și/sau poliției

6) A crea echipe mobile din studenții școlilor de poliție și rezidenții (studenții) de medicină pentru suport în supravegherea focarelor (contactul direct cu persoanele din focar va fi exclusă, evitând pericolul de infectare)

7) A revedea structura actuală a distribuției de paturi cu delegarea medicilor către alte instituții sau zone, în special cele cu o morbiditate mult mai înaltă, sau unde acoperirea cu paturi și personal medical, în special medici, e joasă și crearea rapidă a unor spitale mobile de campanie în corelare cu fluxul de pacienți care ar putea exponențial crește în perioada următoare

8) A adapta amenda "cosmică" de 22 mii lei la realitățile financiare ale cetățenilor și a realiza aplicarea ei masivă în toate cazurile de încălcare a regulilor

9) A introduce și aplica măsuri de restricții de deplasare și odihnă a cetățenilor în special în municipii pentru a evita aglomerările

10) A crea echipe de voluntari care să ajute în realizarea măsurilor de supraveghere a zonelor de odihnă, agrement, plajelor, etc

11) A interzice organizarea activităților/întîlnirilor demnitarilor de stat sau liderilor politici cu populația pe perioada situației de urgență în sănătate publică prin decizie parlamentară

12) A solicita României ajutorul experților epidemiologi-militari, s-ar putea din echipa care s-au ocupat de redresarea situației în Suceava

13) A revedea măsurile de slăbire a restricțiilor în baza indicatorilor epidemilogici, cu analiza fiecărei activități economice separat și crearea recomandărilor pentru activitatea în condiții noi. A crea un centru focal din experți epidemiologi și economiști în acest scop.

14) A trece pe perioada de criză la activități online de la domiciliu toate domeniile care permit aceasta

15) A asigura debirocratizarea urgentă a mecanismului de acordare a îndemnizațiilor penru șomaj tenic și a purcede la plata lor imediată în cazul când unele slăbiri ar putea întârzia.

16) A defini surse financiare din Bugetul de Stat, CNAM pentru a realiza activitățile de mai sus și a aproba un buget.

17) A revedea totalmente modalitatea de comunicare cu populația și a crea o celulă de comunicare în situații de criză.

Mai sunt și alte propuneri, dar lista devine prea mare și ne oprim aici.

Pentru a nu ajunge focar de infecție pentru toată Europa, la treabă, dragi guvernanți!”, scrie Nemerenco pe pagina sa de Facebook.