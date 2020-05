Scopul Kremlinului este înrobirea economică a fostelor republici sovietice. Dacă pe Ucraina vor să o nimicească cu ajutorul armelor, R. Moldova se vrea zdrobită cu puterea corupției, prin cumpărarea funcționarilor și a politicienilor socialiști. Scopul final al Moscovei este de a transforma R. Moldova într-un câine de companie al lui Putin.

R. Moldova se află astăzi într-o zonă de atenție deosebită pentru conducerea de la Kremlin și serviciile speciale. Moscova consideră că, pe de o parte, direcția moldovenească este destul de promițătoare, datorită unui număr mare de agenți de influență infiltrații în toate partidele politice, în Guvern și Parlament. Din alt punct de vedere este foarte importantă susținerea proiectelor geopolitice și economice în regiunea Mării Negre, unde se intersectează interesele României, Ucrainei, UE și NATO.

În același timp, Kremlinul încearcă să influențeze în mod activ conducerea R. Moldova să ia decizii nu doar politice, ci și financiar-economice, făcând lobby pentru angajarea R. Moldova într-o cooperare financiară cu Rusia. Unul dintre aceste instrumente este oferirea unor credite bancare angajate politic. Un exemplu elocvent ]în acest sens a fost încercarea de a oferi R. Moldova a unui credit de 200 de milioane de euro cu intenția, folosindu-se de marioneta Igor Dodon, să o facă financiar dependentă de Rusia.

Condițiile creditului rusesc nu sunt deloc transparente, iar articolele sunt foarte incerte. Semnarea acestui credit ar avea riscuri de corupție și amenințări la adresa securității naționale. De exemplu, articolul 7 din contract spune că în cazul în care R. Moldova va întârzia cu achitarea creditului, Rusia va putea să consolideze suma pentru toate creditele oferite de băncile rusești și acoperite de garanțiile de stat, și să ceară o rambursare imediată a creditelor. O asemenea condiție stranie vorbește despre faptul că acest credit este o momeală într-o capcană de șoareci. În esență, acest punct oferă posibilitatea de transformare a datoriei Moldovagaz într-o datorie de stat a R. Moldova, adică transferul datoriei regiunii transnistrene pe umerii Chișinăului. Asta se întâmplă în condițiile unui debit negativ de 10 miliarde de dolari în conturile Gazpromului de dolari numai pentru anul 2020.

Pe lângă daunele directe pentru R, Moldova, care ar consta în 7 miliarde de dolari, datoria transnistreană la gazele rusești, pozițiile Tiraspolului, se vor consolida în mod semnificativ. Pentru nimeni nu e secret că Transnistria este o zonă gri a fărădelegilor unde poți face orice, inclusiv punerea pe roate a unei produceri ilegale. Transnistria demult s-a transformat într-un proiect de afaceri a corupților de la Chișinău care au legături strânse cu separatiștii de la Tiraspol și forțele rusești.

Nu este de mirare că perspectiva de a accesa creditul rusesc i-a bucurat pe agenții de influență ai Rusiei. Astfel Elena Pahomova, o cunoscută propagandistă moscovito-tiraspoleană a declarat în cadrul unui club de discuții de la Tiraspol că: „odată cu învestirea Guvernului lui Ion Chicu, Republica Moldova are șansa unică să obțină finanțare atât din Occident, cât și din Est.

Iată care sunt condițiile de acordare a acestui credit: 200 milioane de euro pe zece ani cu 2% pe an. Plățile se efectuează de două ori pe an, iar dacă plata întârzie pentru o perioadă mai mare de zece zile, se percepe o penalitate de 3% din suma plătibilă pentru fiecare zi de întârziere. Pe lângă acestea, condițiile presupun niște obligațiuni suspecte „de a depune toate eforturile îndreptate spre realizarea proiectelor comune pe teritoriul RM cu aportul companiilor rusești”, dar și oferirea oportunităților pentru companiile rusești de a participa la tenderele de procurare a mărfurilor și serviciilor, în baza aceluiași regim ca și în cazul companiilor moldovenești și străine. Luând în considerare posibilitățile de presiune economică asupra R. Moldova pe care le au firmele rusești, care funcționează sub aripa Kremlinului, aceste obligațiuni constituie o cale directă spre înrobirea R. Moldova de către economia Rusiei pe o perioadă nedeterminată de timp cu cele mai severe condiții posibile. Unele condiții sunt formulate atât de ambiguu încât sugerează ideea că sunt și alte condiționări ascunse.

Straniu este și faptul că acordul de împrumut a fost semnat de ambasadorul RM la Moscova, Andrei Neguța.

Să comparăm acum creditele oferite de FMI. Concomitent cu ratificarea a acordului de credit cu Rusia, deputații au ratificat și o înțelegere cu privire la două credite ale FMI în sumă de 234 milioane de dolari. Primul credit în valoare de 156 milioane de dolari a fost oferit pe un termen de cinci ani. A fost percepută comisionul unic de 0,5% pentru urgență. Rata dobânzii va fi de 1,5%, iar plățile încep peste trei ani și trei luni, iar perioada de achitare este de un an și 9 luni. Al doilea credit de 78 milioane de dolari este fără procent, și este oferit pe un termen de 10 ani, iar începutul achitărilor va fi peste cinci ani și lase luni. Nicio condiție suplimentară nu este prevăzută.

Spre fericire, critica acerbă a opoziției a fost auzită. Președintele Curții Constituționale Domnica Manole a optat împotriva ratificării, iar pe 7 mai CC a anulat decizia Guvernului de a accesa împrumutul rusesc. După aceasta, Domnica Manole a fost supusă unei presiuni extreme, a fost criticată de Igor Dodon și de premierul Ion Chicu. O parte din membrii CC au fost nevoiți să se adreseze către partenerii RM cu o declarație privind situația în jurul CC și cu cerere de susținere.

Preşedintele Curţii Constituţionale, Domnica Manole, s-a adresat Comisiei de la Veneţia, Parlamentului European, Consiliului Europei şi întregului corp diplomatic acreditat în Moldova, menţionând că actualmente, „se atestă o situaţie extrem de complicată, de natură să afecteze activitatea Curţii Constituţionale”. Potrivit preşedintelui Curţii, situaţia tensionată, creată artificial în jurul instanţei, afectează funcţionalitatea statului de drept în R. Moldova.

Elena Pahomova a ieșit în evidență prin stăruința ei în persecuția Domnicăi Manole. Canalul Telegram al lui Pahomova - „Ivanovna” și profilul ei de Facebook au devenit demult în niște veceuri dezgustătoare de dezinformare datorită propagării zvonurilor și bârfelor murdare. De fapt, în mass-media pro-moscovită din R. Moldova, asemenea defecații se numesc „jurnalism”. Este cunoscută o comunitate întreagă de propagatori ai acestor murdării, care se numește „Asociația jurnaliștilor de limbă rusă din R. Moldova”.

Trubadurii moscoviți se comportă în R. Moldova cu o aroganță și cinism excepțional. Țara este literalmente acoperită de o rețea de găști dubioase care sunt în mod evident finanțate de către serviciile speciale rusești. Toate aceste asociații lucrează în vederea pereclitării statalității moldovenești.

Istoria cu atacul asupra CC din RM nu a încetat. Igor Dodon a inițiat o conferință științifică, pusă la cale prin intermediul unui „Consiliu de experți pentru reforma justiției”. În cadrul acestei conferințe științifico-practice trebuie demonstrată necesitatea unei reforme constituționale care presupune schimbarea criteriilor de alegere a judecătorilor CC și statutul lor juridic, dar și organizarea, conlucrarea și interacționare cu alte aripi ale puterii. Semnatarii declarației au spus că situația în jurul CC este catastrofală pentru societatea noastră și reprezintă un pericol real pentru statul de drept.

Dodon a avut o atitudine foarte binevoitoare față de această inițiativă și a declarat că va delega doi juriști experimentați la această conferință care vor prezenta punctul de vedere al Aparatului președintelui asupra acestei chestiuni.

Cabinetul lui Chicu vorbește despre necesitatea critică de a accesa creditul rusesc, făcând referire la situația critică din economie, din cauza pandemiei. Însă primele anunțuri cu privire la creditul rusesc de 500 milioane de dolari au fost făcute în noiembrie 2019, cu mult timp înainte ca cuvântul coronavirus să fi fost introdus în uzul nostru. Nu putem să nu menționăm că istoria cu acordarea creditului rusesc este analogică cu oferirea unui credit Ucrainei pe timpurile lui Ianukovici, în ajunul agresiunii rusești din 2014.

Rămâne să sperăm că în lagărul democratic se va reuși o regrupare și o reconstruire. O influență crescândă a uniunii „Pro Moldova” inspiră un optimism prudent în acest sens. Vreau să cred că forțele politice pro-europene se vor manifesta în cadrul alegerilor prezidențiale viitoare programate pentru 1 noiembrie.

Cu toate acestea, până când politicienii proeuropeni, în ciuda tuturor diferențelor de opinii din tabăra lor, nu vor învăța să lucreze ca un front comun împotriva încercărilor Rusiei de a eroda suveranitatea moldovenească, proiectul de a cădea înapoi spre URSS rămâne valabil.