În Republica Moldova a fost înregistrat ieri, 13 mai, un număr record de cazuri de infectări cu COVID – tocmai 252. Apărut la televizor, șeful Guvernului a constatat cu îngrijorare și neputință pe față această catastrofă și a găsit nimerit să-i certe (în voce acuzatoare) pe unii politicieni iresponsabili (din opoziție), care au tupeul să conteste mărimea exagerată a amenzilor aplicate de poliție cetățenilor care nu respectă prevederile stării de urgență. Prim-ministrul a lăsat să se înțeleagă că anume acești indivizi politici sunt de vină că virusul se răspândește tot mai tare.

Ion Chicu este, spun experții, un bun profesionist, drama lui este că, se vede clar, a acceptat voios să devină o primadonă în teatrul de păpuși al lu Dodon. Altfel, primul lucru pe care trebuia să-l facă prin-ministru ieri, era să-l certe grozav de tare pe șeful său Dodon, or, Igor Nicolaevici care în ultimul timp razvivaiet burnuiu deiatelinosti – umblă cu inspecția pe câmpii, pe la întreprinderi, spitale, biserici etc., nu poartă niciodată mască medicală de protecție, obligatorie pe timp de pandemie. E adevărat, Dodon îmbracă (concomitent) mai multe măști: de președinte atotputernic, aproape ca Putin, de virusolog, comentator și analist politic, bloger, economist, jurist, politolog, agricultor, apicultor, zootehnician, oennolog, piscicultor, bucătar, enoriaș cuvios etc., dar nu poartă mască medicală. Cine știe, poate astea standard nu-l încap, dar mereu rămâne valabilă și posibilă varianta unei măști de protecție homemade.

Domnule prim-ministru, dacă președintele Dodon ar fi fost amendat de fiecare dată când a apărut în public fără mască, atunci, posibil, nu ar mai fi nevoie de acel nefericit credit de la ruși.

Atunci când cetățenul din R. Moldova este prins cu gâsca sustrasă dintr-o gospodărie străină subsioară, el răspunde cu inocență juridică: “Da’ ce numai eu fur?” Așa că, domnule Chicu, nu-i mai amendați pe oameni, când îl prindeți hălăduind fără măști de protecție…

