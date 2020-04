Analistul politic Ion Tăbârță nu vede raționalitate în intenția lui Igor Dodon de a organiza alegeri parlamentare anticipate în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, declarație făcută de președinte în contextul în care în coaliția PSRM-PDM nu există un consens pe marginea acordului de credit de 200 milioane de euro din partea Rusiei.

Tăbârță susține că Dodon recurge la un asemenea șantaj, cel al alegerilor anticipate, făcând presiune pe Partidul Democrat, ținând cont de perioada de formatare prin care trece formațiunea după plecarea lui Plahotniuc. De altfel, anticipatele ar însemna și inițierea unor noi negocieri și nu este exclus că socialiștii vor avea niște parteneri de guvernare atât se „supuși” cum sunt democrații.

„Dacă e să ne uităm la alegerile anticipate parlamentare, nu cred că-i sunt convenabile lui Igor Dodon. Nu văd cât de raționale sunt. El are președinția, socialiștii au guvernarea, Dodon controlează Guvernul, are control asupra unei serii de instituții. Miza lui până la urmă este să se mențină pentru un nou mandat de președinte, iar dacă va provoca alegeri parlamentare anticipate, el intră într-o zonă periculoasă sau de incertitudine, el nu are nicio garanție că va acumula 50+1 sau socialiștii vor acumula un scor electoral care să le permită să formeze de unii singuri guvernarea.

Acest lucru înseamnă iarăși negocieri. În urma negocierilor, după alegerile parlamentare, pentru eventualitatea formării unui guvern nu neapărat vor avea niște parteneri de guvernare atât de docili cum sunt la momentul dat cei din Partidul Democrat. De aceea și este o anumită presiune asupra PD și se folosește de faptul că PD, pe deoparte, este în acea perioadă de căutare a anumite identități după plecarea lui Plahotniuc.

PD a trecut prin mai multe schimbări interne, am văzut anumite desprinderi, plecări. Totodată, democrații nu sunt o voce distinctă în actuala guvernare. Da, ei au intrat la guvernare, au câțiva reprezentanți, dar nu putem spune că ei au trecut prin procesul de formatare internă și eu sunt parteneri egal socialiștilor, dimpotrivă ei sunt parteneri comozi socialiștilor și PD la moment nu dorește anumite probleme”, a comentat Ion Tăbârță pentru DESCHIDE.MD.