Creditul de 500 de milioane de dolari pe care Rusia l-ar putea oferi Republicii Moldova poate fi o mișcare propagandistică ori un suport pentru Dodon și PSRM în contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare anticipate, consideră analistul politic Nicolae Negru, care subliniază că Rusia dă bani doar pentru a-și satisface scopurile geopolitice. Totodată, analistul, Igor Boțan, susține că deși condițiile acestui credit nu au fost anunțate putem constata că banii vin pentru susținerea „partenerului care se află la guvernare”.

Solicitat de către DESCHIDE.MD, Nicolae Negru a declarat că acest împrumut trebuie privind cu precauție, deoarece Rusia dă bani doar în scopuri politice și geopolitice.

„Rusia dacă dă ceva, dă cu un anumit scop politic ori geopolitic. Care sunt aceste scopuri? Ce vom plăti? Cu ce vom plăti? Cu federalizarea R. Moldova sau cu rămânerea trupelor ruse aici? Trebuie să știm care sunt costurile politice, să ne spună Chicu și Dodon care vor fi costurile acestui împrumut”, a spus analistul.

Negru avertizează că aceasta poate fi doar o mișcare propagandistică în stil rusesc.

„Poate să fie doar o mișcare propagandistică, s-a mai întâmplat că Rusia a mai promis aceste 500 de milioane, dacă nu mă înșel prin 2010. Îmi pare o mișcare propagandistică, pentru că poate fi legată de schimbarea guvernării de la Chișinău, legată de faptul că Dodon și PSRM au acaparat toate pârghiile puterii și de impresia care vrea să o producă Rusia de salvator al R. Moldova”, afirmă Negeru.

Totodată, Negru consideră că acești bani pot fi folosiți pentru promovarea imaginii lui Dodon și PSRM în campania pentru alegerile prezidențiale și parlamentare anticipate.

„Cu siguranță, având 500 de milioane de euro la dispoziție poți face multe în campania electorală. Pot impresiona cetățenii Republicii Moldova. Repet acest împrumut trebuie privind foarte pragmatic și atent, ca să fie un împrumut ci nu o modalitate de ingerință în situația internă Republica Moldova și pe care să o plătească generațiile viitoare. Adică tot din contul nostru Rusia să-și facă interesele ei în Republica Moldova”, a opinat analistul.

Igor Boțan este de părere că acest împrumut se înscrie în strategia lui Dodon și Plahotniuc de menținere a R. Moldova în zona gri dintre Est și Vest.

„Toate aceste lucruri se înscriu în stratagema domnului Dodon și a domnului Plahotniuc, deopotrivă Moldova ca o punte între Este și Vest, nici cu Rusia, nici cu România, nici cu UE, dar Moldova pe calea a patra între Este și Vest”, a declarat Boțan pentru DESCHIDE.MD

Boțan a mai spus că referitor la acest împrumut lucrurile vor fi mai clare când vor fi anunțate condițiile de oferire și cel mai important procentul.

„Din am văzut condițiile pentru oferirea acestui credit nu au fost încă negociate. Dar dacă dă niște credite putem doar să constatăm că susține partenerul care se află la guvernare”, a spus Boțan.

Analistul declară că „Rusia are în Moldova tot ce-i trebuie, are Transnistria, are Biserica Ortodoxă, are televiziuni, media holdinguri”, dar acești bani ar putea fi oferiți în contextul alegerilor.

„Acum înainte de alegerile prezidențiale, care probabil se vor desfășura odată cu cele parlamentare anticipate e nevoie de ceea ce spunea domnul Dodon, să transforme Moldova într-un șantier de construcție, să mărească pensiile salariile și așa mai departe”, a conchis analistul.

Amintim că Federația Rusă urmează să acorde Republicii Moldova un împrumut de circa 500 de milioane de dolari. Anunțul a fost făcut de către premierul Ion Chicu, care a mai declarat că prețul la gazul rusesc va fi micșorat începând cu 1 ianuarie