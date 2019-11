Creditul de 500 de milioane de dolari, pe care Federaţia Rusă l-ar putea oferi Republicii Moldova, este unul învăluit într-o anumită incertitudine, iar vizita de ieri a premierului Chicu în Rusia, despre care s-a spus că este una cu caracter economic, este una cu caracter strict politic. Opinia aparține analistului Ion Tăbârță.

„Trebuie să începem de la faptul că Federația Rusă nu are potențialul economic să dea bani. Știm foarte bine că Federația Rusă are propriile probleme financiare și economice, are de soluționat problema sancțiunilor, probleme din exterior, după evenimentele din Ucraina din 2014”, a comentat Ion Tăbârță pentru Deschide.MD.