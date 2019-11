Moldova este din nou într-o criză politică. Guvernul pro-occidental condus de Maia Sandu a fost demis, după ce aceasta și-a asumat răspunderea pe Legea Procuraturii.

Gestul pripit al Maiei Sandu, asumarea răspunderii în condițiile în care știa că nu are o majoritate în Parlament, a dus la căderea Guvernului și la crearea condițiilor pentru ca socialiștii să pună mână pe putere, să își învestească guvernul lor.

Am vorbit zilele acestea despre gestul pripit al Maiei Sandu, despre faptul că aceasta nu are simț politic și nu reușește să vadă mai departe de ”discursul anti-corupție”. Este clar că ea are o vină imensă în această criză. Însă nu este singura. Mai sunt câțiva actori extrem de vinovați, care acum se ascund în spatele comunicatelor de presă amenințătoare. În final, alianța blocului ACUM cu PSRM s-a făcut sub garanțiile UE cu Germania pe post de actor principal.

Încă din prima zi a anunțului Maiei Sandu privind asumarea asumării, am scris o a analiză în care am prevăzut faptul că socialiștii o vor demite pe aceasta, dacă vor primi verde de la Moscova:

http://www.hrituc.ro/2019/11/06/maia-sandu-arunca-guvernul-in-aer/

Tot în această analiză am scris și faptul că suntem în momentul în care Moscova poate încălca pactul pe care l-a avut cu Germania în privința Moldovei, deoarece condițiile s-au schimbat. Dodon și-a întărit puterea, a preluat toate structurile de forță, a câștigat alegerile în Chișinău, a obținut mai mulți primari decât blocul ACUM în alegerile locale, a mai achiziționat câteva instrumente de presă, a reușit să creeze senzația că el este și la putere și în opoziție, vorbind pe limba poporului.

După câteva zile de la asumare, Ambasada Rusiei a transmis un comunicat de presă care avea același mesaj ca cel susținut de PSRM. Trebuie respectat cadrul constituțional:

https://deschide.md/ro/stiri/politic/56580/Ambasada-Rusiei-pe-aceeași-poziție-cu-Dodon-Compromis-dar-cu-respectarea-Constituției.htm

Din acest moment, mi-a fost clar că Dodon nu va ceda și va merge înainte. Momentul în care Rusia transmitea acest comunicat trebuia să fie momentul de alertă, atât pentru consultanții Maiei Sandu, pentru liderii ACUM dar și pentru actorii care au garantat această alianță, în speță Angela Merkel și Joseph Daul, liderul PPE.

Era momentul în care aveai varianta să suni la Moscova, să încerci să îl tragi pe Putin de mâneca și să îi zici: Am avut o înțelegere! În paralel, trebuiau deschise negocierile cu partidele din Parlament, care pot să îți aducă voturile necesare, ca să încerci o securizare a poziției.

Nu știm încă ce s-a întâmplat în aceste zile în spatele ușilor închise. Putem vedea însă efectele. Guvernul Maia Sandu a căzut.

Reacțiile nervoase ale lui Joseph Daul, liderul PPE, cel care a susținut deschis această alianță și care a militat activ pentru ea, transmite un comunicat de presă prin care ne spune:

”Este îngrijorător să vedem că procesul de reformă a justiției s-a oprit și, în final, a fost blocat de socialiști. Acum este clar că angajamentele lor de reformă nu au fost niciodată autentice și nu au avut niciodată intenția de a curăța sistemul sau de a oferi cetățenilor o justiție independentă și transparentă. Este o altă trădare a socialiștilor, a cetățenilor, a țării și a generațiilor viitoare”

Domnule Daul, cum adică….acum este clar că angajamentele de reformă nu au fost niciodată autentice și nu au avut niciodată intenția de a curăța sistemul?

Este doar o formulare proastă a mesajului sau chiar asta ați crezut? Liderul PPE și colaboratorul apropiat al Angelei Merkel ne spune acum că ați fost păcăliți? Acum vă este clar că PSRM nu avea în intenție să facă reforma Justiției? Ați venit în vizită în Moldova și ați vorbit din clădirea Guvernului moldovean. Ați transmis mesaje de încurajare și ați explicat că această alianță era singura posibilă. Chiar ați crezut că Moscova vrea reforme la Chișinău?

Domnule Președinte, practic, acum recunoașteți că ați fost duși de nas de Rusia, care și-a făcut treaba cu mâna voastră, a obținut puterea total în Moldova. Nu pot să cred că ați trădat și v-ați înțeles pe sub masă cu Rusia încă de la început. Tind mai degrabă să mizez pe lipsa de expertiză pe care ați avut-o pe această zonă.

Cum să crezi Rusia când aceasta dezmembrează țări, aruncă în aer dreptul internațional și mecanismul ce reglementează sistemul relațiilor internaționale postbelic?

Nu este prima oară când liderii influenți care conduc UE greșesc flagrant în privința Moldovei, au ma făcut-o și în alte dăți iar România a venit să repare după ei.

Comunicatele prin care amenințați cu stoparea fondurilor nu ajută cu nimic acum. Uitați-vă ce ați făcut în Moldova, vedeți unde s-a ajuns!

Acum se poate vedea foarte clar că alianța contra naturii: PSRM – ACUM a fost o greșeală. Rușii au jucat ce știu ei mai bine, intră în casa la tine și după aia îți spun pistolul la tâmplă. Au avut o acțiune ”blitzkrieg”. În 6 luni au câștigat ce n-au avut în 15 ani.

Înțelegeți că PSRM nu a decontat nimic din punct de vedere politic și era normal să fie așa, doar ACUM a decontat. Uitați-vă la rezultatele alegerilor din locale, vedeți realitatea, vedeți opțiunile oamenilor? Toate acestea sunt rezultatul acțiunilor voastre, Maia Sandu, Joseph Daul, Angela Merke. Lipsa de expertiză v-a adus aici, din păcate.

Pactul Germaniei cu Rusia s-a făcut peste capul României. Cât timp România a gestionat dosarul Moldova, au fost niște progrese uriașe. De bine de rău, așa cum am mai spus, cu bune cu rele, s-a ajuns ca Moldova să aibă Acordul de Asociere cu UE, s-a liberalizat sistemul de vize, s-a pus la punct sistemul bancar, s-au făcut primele reforme în domeniul economic. România a gestionat timp de 10 ani zona.

Germania a reușit ca în 6 luni să piardă tot aici. Nu vreau să spun cuvinte dure, nu cred că a fost neapărat o trădare, poate mai degrabă… au fost efectiv păcăliți.

Încă nu este totul pierdut. Guvernul a căzut, dar asta nu înseamnă că trebuie renunțat la ideea păstrării unui Guvern pro european. Maia Sandu trebuie să renunțe la ”obsesia” Plahotniuc. Trebuie să înțeleagă că în politică faci compromisuri, important e să nu te compromiți! Ea a făcut un compromis uriaș aliindu-se cu Dodon și s-a compromis. Nu mai poate spune că nu face alianță cu PD-ul condus de Filip, când a făcut alianță cu Dodon, omul Moscovei, corupt până în măduva oaselor.

Suntem în al 12 ceas și ea trebuie să deschidă canale de comunicare cu Filip și să încerce formarea unei alianțe cu PDM. În Moldova trebuie păstrat echilibrul de putere. Dacă Dodon reușește să își pună și guvernul lui, atunci tot ce s-a construit în ultimii 15 ani se duce pe apa sâmbetei.

Planurile cu Maia Sandu președinte sunt puerile. Republica Moldova este republică parlamentară. Poate ajunge Maia președinte, dar în 5 minute rămâne fără atribuții. Susținătorii aceste idei ori sunt idioți utili, ori pur și simplu nu înțeleg nimic din Moldova. Să se uite în istoria recentă și să vadă cum se juca Plahotniuc cu Dodon. Cum îl suspenda câte o zi ca să își treacă legile.

Trebuie făcut tot ce este posibil din punct de vedere politic, ca Moldova să rămână cu un guvern pro european.

Este momentul ca rațiunea să învingă emoția. Este momentul ca Germania să înțeleagă că a greșit, este momentul ca Sandu să înțeleagă că a greșit și trebuie ca lucrurile să fie îndreptate. Este momentul să renunțe la consilierii ”occidentali”, la agenții de influență ai națiuni civice și să se întoarcă acolo unde ar fi trebuit să fie de la început: la România și expertiza ei pe Republica Moldova. Poate ar fi util să vadă ce spun și partenerii tradiționali ai României și cei care ne garantează noastră securitatea, SUA:

„În pofida regretabilei demiteri a Guvernului Prim-Ministrului Maia Sandu, prioritățile Statelor Unite în relațiile noastre bilaterale cu Republica Moldova rămân neschimbate. Îndemnăm reprezentanții aleși ai poporului Moldovei să lucreze pentru edificarea unui viitor mai echitabil, democratic și prosper pentru toți cetățenii țării. Populația Republicii Moldova merită lideri care vor lucra pentru binele țării și o vor elibera de corupția care îi limitează potențialul”.

