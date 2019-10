Campania electorală din Chișinău, în vederea alegerii noului primar, este una anostă, plictisitoare și lipsită de dinamism. Dacă nu ai vedea câteva panouri electorale, probabil nici nu ai ști că este campanie.

Atmosfera din capitala Republicii Moldova este liniștită. Între consultanții politici termenul de ”atmosferă” are un înțeles aparte. O definiție scurtă ar putea suna cam așa: ”atmosfera” înseamnă mediul pe care îl creează politicienii în societate, prin intermediul mijloacelor de luptă specifice, cu ajutorul propagandei, dar și al trusturilor de presă.

Întotdeauna la ”atmosfera” dintr-o campanie contribuie primii doi clasați, mai ales atunci când există două forțe mari, iar ceilalți candidați sunt considerați outsideri.

Cetățenii se vor uita, vor fi atrași de spectacol, vor fi animați și vor intra în luptă dacă vor vedea că li se oferă un pretext bun, o cauză, un motiv în care ei cred. În general, oamenii se uită către primii clasați, către cei care au o șansă mare de a câștiga competiția. Dacă aceia nu oferă spectacol, luptă, întrecere, atunci atenția oamenilor nu poate fi captată și se așterne dezinteresul.

Ce vedem acum în Chișinău, așa cum arată atmosfera din această campanie, putem spune că e moartea pasiunii.

Principalii candidați nu se atacă. Năstase și Ceban nu au confruntări, nu intră în dezbateri, nu intră în polemică. Ai putea spune că nu sunt într-o întrecere. Nu au o competiție.

Trusturile de presă pe care le controlează PSRM și ACUM ”creează” o atmosferă de non combat. Vă mai aduceți aminte campaniile de acum câțiva ani, ce făceau televiziunile atunci, ce subiecte creau? Și nu, nu este vorba despre faptul că a dispărut Plahotniuc, existau subiecte create de mass media pentru a face diferența între PSRM și ACUM.

Aceste lucruri au fost observate și de concurenții politici. Țîră, candidatul PPEM afirma ieri că:

”Ambii, Ceban și Năstase, se comportă ca niște cumetri. Ei nu au dezbateri sau confruntări – lucru care s-a menționat în presă și pe care l-au spus experții două săptămâni în urmă, că între ei există o înțelegere secretă ce ține de campaniei și rezultatele alegerilor”.

Octavian Țîcu, candidatul PUN spunea înainte de intrarea în cursă că este un blat între Dodon și Năstase, că s-a vândut orașul Chișinău.

Există din ce în ce mai mulți care observă că nu există o competiție reală între Năstase și Ceban, că se simulează doar un proces electoral. Este ca un meci de fotbal, în care fiecare echipă se teme să ajungă în careul adversarilor ca nu cumva, din greșeală, să le dea gol. S-a convenit un rezultat și toți jucătorii încearcă să respecte dealul.

Ați putea spune că, este normal acest lucru, pentru că PSRM și ACUM au un acord de guvernare și există un scop mai înalt, ei trebuie să se înțeleagă ca țara să fie guvernată.

Nimic mai fals. Atunci, unde e democrația, unde e procesul real? Cetățenii sunt actori într-o piesă de teatru, în care li se livrează un program și atât. Din dezbateri, din întreceri iese progresul.

Ce ar fi dacă în Moldova două firme care fabrică ”pâine” s-ar înțelege, ar scoate celelalte fabrici de pe piață și moldoveanul n-ar putea alege decât ce i se bagă pe gât, forțat, de către cele două firme.

Din fericire, întotdeauna cetățeanul simte când i se prezintă un ”fake”, când există o tentativă de manipulare, oricât de frumos este îmbrăcată. Mai devreme sau mai târziu, oamenii realizează aceste lucruri.

Care sunt mizele acestui blat?

Primarul Chișinăului este a două persoană ca legitimitate după președinte. Are cele mai multe voturi în spate. Reprezintă cel mai mare segment de public. În momentul în care X a ajuns primar, de a doua zi va putea fi cea mai puternică voce, va fi omul care va putea influența orice tip de alegeri. Primarul Chișinăului poate fi cel care poate ajuta la alegerea Președintelui.

Funcția de Primar al Chișinăului a fost ”variabila” din algoritmul de putere. PSRM are președintele, ACUM are premierul, parlamentul este împărțit. Este o miză imensă pentru fiecare partid obținerea funcției de primar.

Deși este a doua funcție ca legitimitate, observăm că Năstase și Ceban nu se bat pentru ea. Deși este funcția care influențează alegerile următoare, concurenții o minimalizează la maxim.

Acest lucru nu se poate întâmpla decât atunci când este o înțelegere clară. Primul care are interes ca funcția să meargă acolo unde trebuie este Igor Dodon. Președintele are interes ca cel care devine primar să îl ”ajute” în procesul viitor de alegeri.

Dodon ar avea interesul ca în funcția de primar al Chișinăului să fie un om care să îi aducă niște voturi dintr-un segment în care el nu poate intra așa ușor. Da, acest segment nu este cel al PSR, ci este cel din partea dreaptă.

Dodon are nevoie de Năstase la primărie, pentru ca în cazul în care Maia Sandu ar vrea să candideze, să poată fi sigur că are un aliat care rupe voturi din bazinul de voturi diferit de cel al PSRM.

Dodon nu are nevoie de Ceban în funcția de primar. Nu vrea să își crească în partid un concurent, are nevoie de un om din alt partid, care să poată să îi întoarcă favorul. Ceban are timp să aștepte, iar în plus cred că vizitele acestuia la Moscova nu i-au fost pe plac lui Dodon. Nu vrea să se trezească că Kremlinul poate construi oricând o alternativă credibilă și sigură. Cu toții știm că Moscova folosește în Moldova mai multe partide, mai multe persoane și jonglează cu acestea în funcție de interesul de moment.

Năstase este perfect compatibil pentru acest joc. Întotdeauna a fost mai ”maleabil”, de când cu Țopii, de la anchetă, la cumetrie, de la miting făcut împreună cu PSRM și până la scos unioniștii din piață. Este personajul cu care se poate face orice fel de înțelegere. Mai mult de atât, pentru el ar fi un succes major, pe care l-ar putea contabiliza în nume propriu, nu al partidului. A mai câștigat o dată primăria. PD a făcut greșeala imensă să nu îl lase să își exercite mandatul, a fost un act nedemocratic stupid. Acum, dacă ar ajunge primar, ar putea să arate ce poate.

La alegerile trecute, Dodon a ieșit președinte în fața Maiei Sandu cu ajutorul electoratului PDM. Atunci, PDM a lucrat în teritoriu pentru Dodon. În acele vremuri, Dodon avea o înțelegere cu Plahotniuc. Acum, Plahotniuc nu mai este, PDM nu mai are interesul să îl susțină pe cel care le-a înfipt cuțitul în spate. Așadar, Dodon are nevoie de un nou partener pentru prezidențialele de anul viitor.

Poate fi o înțelegere bună. Dodon Președinte. Maia Sandu rămâne premier și Andrei Năstase ajunge pe o poziție de egalitate cu cei doi.

Poate părea un scenariu greu de realizat. Nu este așa, când atmosfera este plată, plictisitoare, câștigă cel care are electoratul cel mai mobilizat, câștigă electoratul de rețea.

Chișinăul tot timpul a fost câștigat de dreapta cu ajutorul ”centurii de salvare”, suburbiile Chișinăului. Chiar dacă Ceban apare ca primul clasat, el poate pierde dacă atmosfera rămâne aceasta, datorită acestor suburbii.

Cine poate distruge acest blat?

Un terț candidat care va vorbi credibil, care va reuși să îi facă pe unul din cei doi candidați să iasă la bătaie.

Presa independentă. Dacă se va reuși organizarea unor dezbateri cu primii clasați. Dacă va reuși să ”îi streseze ” pe cei doi, astfel încât să îi pună în situația să dovedească că nu e așa.

Presiunea publică, oamenii care vor începe să îi întrebe despre aceste lucruri atunci când se organizează tot felul de întâlniri electorale.

